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Вильфанд спрогнозировал возвращение теплой погоды в Москву - РИА Новости, 07.04.2025
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05:39 07.04.2025 (обновлено: 11:01 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/vilfand-2009728472.html
Вильфанд спрогнозировал возвращение теплой погоды в Москву
Вильфанд спрогнозировал возвращение теплой погоды в Москву - РИА Новости, 07.04.2025
Вильфанд спрогнозировал возвращение теплой погоды в Москву
Температура воздуха в Москве вернется к плюс 10 градусам после похолодания только в середине апреля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T05:39:00+03:00
2025-04-07T11:01:00+03:00
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Температура воздуха в Москве вернется к плюс 10 градусам после похолодания только в середине апреля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, снегопад в Москве усилится в понедельник и продлится до вторника, выпадет от половины до целой месячной нормы осадков, снежный покров вырастет до 10-15 сантиметров. "Температура начнет приближаться к 10 градусам и переходить через 10-градусную отметку только в середине апреля. То есть 15-16 числа по расчетам уже температура днем будет 10-12 градусов выше нуля", - сказал Вильфанд.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд спрогнозировал возвращение теплой погоды в Москву

Вильфанд: температура в Москве вернется к плюс 10 градусам в середине апреля

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Температура воздуха в Москве вернется к плюс 10 градусам после похолодания только в середине апреля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, снегопад в Москве усилится в понедельник и продлится до вторника, выпадет от половины до целой месячной нормы осадков, снежный покров вырастет до 10-15 сантиметров.
"Температура начнет приближаться к 10 градусам и переходить через 10-градусную отметку только в середине апреля. То есть 15-16 числа по расчетам уже температура днем будет 10-12 градусов выше нуля", - сказал Вильфанд.
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ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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