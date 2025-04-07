https://ria.ru/20250407/vilfand-2009721800.html

Вильфанд анонсировал усиление снегопада в Москве

Вильфанд анонсировал усиление снегопада в Москве - РИА Новости, 07.04.2025

Вильфанд анонсировал усиление снегопада в Москве

Снегопад в Москве усилится и продлится до вторника, выпадет от половины до целой месячной нормы осадков, снежный покров вырастет до 10-15 сантиметров, последний РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T02:31:00+03:00

2025-04-07T02:31:00+03:00

2025-04-07T05:52:00+03:00

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гидрометцентр

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Снегопад в Москве усилится и продлится до вторника, выпадет от половины до целой месячной нормы осадков, снежный покров вырастет до 10-15 сантиметров, последний раз такое было 27 лет назад, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."В воскресенье мощный заряд снега в разных районах. Ночью выпало от 4 до 13 миллиметров. Снегопад будет продолжаться и в ночь на понедельник, и днем в понедельник он усилится, и даже во вторник, как минимум, в первой половине дня тоже будет снег", — сказал Вильфанд. По его словам, за три дня в Москве выпадет очень большое количество снега — от половины до полной месячной нормы в разных районах столицы."Высота снега будет большой — 10-15 сантиметров. Обычно снег накапливается за три зимних месяца и начинает уменьшаться постепенно с первой декады марта. В нынешнем году ситуация совершенно необычная. В начале марта снег сошел, и вот сейчас такой мощный заряд снега выпал. Нечто подобное было один раз — в апреле 1998 года", — добавил синоптик.Он уточнил, что ночные температуры в течение всей недели будут отрицательные - от минус трех до минус семи градусов, в отдельные ночи — до минус 8-9 градусов. С понедельника по среду температура днем будет около нуля градусов, по области — до минус двух — минус трех градусов. Также метеоролог предупредил о метели и гололедице до середины рабочей недели в Москве.

https://ria.ru/20250406/roskosmos-2009704857.html

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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр