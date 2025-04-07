В ПМР более 450 ветеранов получат материальную помощь к 80-летию Победы
В ПМР 457 ветеранов получат единовременную материальную помощь к 80-летию Победы
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 457 ветеранов получат единовременную материальную помощь к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба кабмина ПМР.
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"По 10 тысяч ( приднестровских - ред.) рублей (50 тысяч российских рублей - ред.) получат ветераны и инвалиды ВОВ, а также те, кто трудился в блокадном Ленинграде, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Житель блокадного Ленинграда", - сказала глава министерства по социальной защите и труду Приднестровья Елена Куличенко. По ее слова, в Приднестровье проживает 28 таких граждан.
Кроме того, по 5 тысяч приднестровских рублей будет выплачено 35 ветеранам, прошедшим военную службу в тылу и на фронте не менее четырех месяцев, а также работавшим в пределах фронтовых границ и бывшим узникам концлагерей. Еще 394 гражданам будет выплачено по 3 тысячи приднестровских рублей. К данной категории получателей отнесены лица, награжденные за труд в тылу, те, кто проработал не менее 6 месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года (кроме оккупированных территорий), а также вдовы и вдовцы участников войны.
Пресс-служба уточнила, что выплаты будут произведены до 25 декабря текущего года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.-0-