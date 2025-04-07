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В ПМР более 450 ветеранов получат материальную помощь к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:51 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/veterany-2009886413.html
В ПМР более 450 ветеранов получат материальную помощь к 80-летию Победы
В ПМР более 450 ветеранов получат материальную помощь к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.04.2025
В ПМР более 450 ветеранов получат материальную помощь к 80-летию Победы
В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 457 ветеранов получат единовременную материальную помощь к 80-летию Победы советского народа в Великой... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T18:51:00+03:00
2025-04-07T18:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
ленинград
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТИРАСПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 457 ветеранов получат единовременную материальную помощь к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба кабмина ПМР. "По 10 тысяч ( приднестровских - ред.) рублей (50 тысяч российских рублей - ред.) получат ветераны и инвалиды ВОВ, а также те, кто трудился в блокадном Ленинграде, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Житель блокадного Ленинграда", - сказала глава министерства по социальной защите и труду Приднестровья Елена Куличенко. По ее слова, в Приднестровье проживает 28 таких граждан. Кроме того, по 5 тысяч приднестровских рублей будет выплачено 35 ветеранам, прошедшим военную службу в тылу и на фронте не менее четырех месяцев, а также работавшим в пределах фронтовых границ и бывшим узникам концлагерей. Еще 394 гражданам будет выплачено по 3 тысячи приднестровских рублей. К данной категории получателей отнесены лица, награжденные за труд в тылу, те, кто проработал не менее 6 месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года (кроме оккупированных территорий), а также вдовы и вдовцы участников войны. Пресс-служба уточнила, что выплаты будут произведены до 25 декабря текущего года. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.-0-
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молдавия
приднестровская молдавская республика
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, ленинград, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Ленинград, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В ПМР более 450 ветеранов получат материальную помощь к 80-летию Победы

В ПМР 457 ветеранов получат единовременную материальную помощь к 80-летию Победы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 457 ветеранов получат единовременную материальную помощь к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба кабмина ПМР.
«
"По 10 тысяч ( приднестровских - ред.) рублей (50 тысяч российских рублей - ред.) получат ветераны и инвалиды ВОВ, а также те, кто трудился в блокадном Ленинграде, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Житель блокадного Ленинграда", - сказала глава министерства по социальной защите и труду Приднестровья Елена Куличенко. По ее слова, в Приднестровье проживает 28 таких граждан.
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Кроме того, по 5 тысяч приднестровских рублей будет выплачено 35 ветеранам, прошедшим военную службу в тылу и на фронте не менее четырех месяцев, а также работавшим в пределах фронтовых границ и бывшим узникам концлагерей. Еще 394 гражданам будет выплачено по 3 тысячи приднестровских рублей. К данной категории получателей отнесены лица, награжденные за труд в тылу, те, кто проработал не менее 6 месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года (кроме оккупированных территорий), а также вдовы и вдовцы участников войны.
Пресс-служба уточнила, что выплаты будут произведены до 25 декабря текущего года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.-0-
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