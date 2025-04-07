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В четырех районах Красноярского края действует режим ЧС - РИА Новости, 07.04.2025
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10:28 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/veter-2009754298.html
В четырех районах Красноярского края действует режим ЧС
В четырех районах Красноярского края действует режим ЧС - РИА Новости, 07.04.2025
В четырех районах Красноярского края действует режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации из-за прошедшего в субботу ураганного ветра действует в четырех муниципальных образованиях Красноярского края, еще в одном районе... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T10:28:00+03:00
2025-04-07T10:28:00+03:00
происшествия
красноярский край
томск
абанский район
ураган в сибири
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КРАСНОЯРСК, 7 апр – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за прошедшего в субботу ураганного ветра действует в четырех муниципальных образованиях Красноярского края, еще в одном районе установлен особый противопожарный режим, сообщила краевая прокуратура. В субботу на южные и центральные районы региона обрушился шквалистый ветер с порывами до 33 метров в секунду. В результате ветром сносило кровли домов, рекламные щиты и остановки. В воскресенье в "Россети Сибирь" сообщали, что энергетики из Кузбасса, Томска и Тувы помогают устранять последствия ураганного ветра, в регионе работают 192 аварийно-восстановительные бригады. "Режим ЧС в связи с неблагоприятными метеоусловиями действует в 4 муниципальных образованиях: Ермаковский, Каратузский, Шушенский, Абанский районы. На территории Канского района введен особый противопожарный режим. Аварийное отключение электроэнергии сохраняется в 24 муниципальных образованиях, 162 населенных пунктах, временное ограничение электроснабжения затронуло свыше 33 тысяч человек, 11 тысяч жилых домов, 180 социальных объектов", - говорится в сообщении. По данным ведомства, обрушение дымовых труб на котельных в трех муниципальных образованиях (Абанский, Канский и Ермаковский районы) привело к нарушению теплоснабжения для населения и социальных объектов. В поселке Ермаковское, где обрушилась 35-метровая труба, без тепла остаются 45 домов, в которых проживает около 1,2 тысячи человек. Кроме того, в результате пожаров были уничтожены 6 жилых домов в Партизанском и Шушенском районах. Серьезные повреждения кровли, уточняют в ведомстве, зафиксированы в 9 муниципальных образованиях, включая Красноярск, Канск и Назарово, они затронули 28 зданий, среди которых 23 социальных объекта, включая 8 школ и 1 детский сад. Прокуратура края контролирует устранение последствий неблагоприятных метеоусловий на территории региона.
https://ria.ru/20250406/altaj-2009657848.html
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происшествия, красноярский край, томск, абанский район, ураган в сибири
Происшествия, Красноярский край, Томск, Абанский район, Ураган в Сибири
В четырех районах Красноярского края действует режим ЧС

В четырех районах Красноярского края действует режим ЧС из-за ураганного ветра

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУраганный ветер в Красноярском крае
Ураганный ветер в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Ураганный ветер в Красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 7 апр – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за прошедшего в субботу ураганного ветра действует в четырех муниципальных образованиях Красноярского края, еще в одном районе установлен особый противопожарный режим, сообщила краевая прокуратура.
В субботу на южные и центральные районы региона обрушился шквалистый ветер с порывами до 33 метров в секунду. В результате ветром сносило кровли домов, рекламные щиты и остановки. В воскресенье в "Россети Сибирь" сообщали, что энергетики из Кузбасса, Томска и Тувы помогают устранять последствия ураганного ветра, в регионе работают 192 аварийно-восстановительные бригады.
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"Режим ЧС в связи с неблагоприятными метеоусловиями действует в 4 муниципальных образованиях: Ермаковский, Каратузский, Шушенский, Абанский районы. На территории Канского района введен особый противопожарный режим. Аварийное отключение электроэнергии сохраняется в 24 муниципальных образованиях, 162 населенных пунктах, временное ограничение электроснабжения затронуло свыше 33 тысяч человек, 11 тысяч жилых домов, 180 социальных объектов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, обрушение дымовых труб на котельных в трех муниципальных образованиях (Абанский, Канский и Ермаковский районы) привело к нарушению теплоснабжения для населения и социальных объектов. В поселке Ермаковское, где обрушилась 35-метровая труба, без тепла остаются 45 домов, в которых проживает около 1,2 тысячи человек. Кроме того, в результате пожаров были уничтожены 6 жилых домов в Партизанском и Шушенском районах.
Серьезные повреждения кровли, уточняют в ведомстве, зафиксированы в 9 муниципальных образованиях, включая Красноярск, Канск и Назарово, они затронули 28 зданий, среди которых 23 социальных объекта, включая 8 школ и 1 детский сад. Прокуратура края контролирует устранение последствий неблагоприятных метеоусловий на территории региона.
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