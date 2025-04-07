https://ria.ru/20250407/veter-2009754298.html

В четырех районах Красноярского края действует режим ЧС

В четырех районах Красноярского края действует режим ЧС - РИА Новости, 07.04.2025

В четырех районах Красноярского края действует режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации из-за прошедшего в субботу ураганного ветра действует в четырех муниципальных образованиях Красноярского края, еще в одном районе... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T10:28:00+03:00

2025-04-07T10:28:00+03:00

2025-04-07T10:28:00+03:00

происшествия

красноярский край

томск

абанский район

ураган в сибири

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КРАСНОЯРСК, 7 апр – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за прошедшего в субботу ураганного ветра действует в четырех муниципальных образованиях Красноярского края, еще в одном районе установлен особый противопожарный режим, сообщила краевая прокуратура. В субботу на южные и центральные районы региона обрушился шквалистый ветер с порывами до 33 метров в секунду. В результате ветром сносило кровли домов, рекламные щиты и остановки. В воскресенье в "Россети Сибирь" сообщали, что энергетики из Кузбасса, Томска и Тувы помогают устранять последствия ураганного ветра, в регионе работают 192 аварийно-восстановительные бригады. "Режим ЧС в связи с неблагоприятными метеоусловиями действует в 4 муниципальных образованиях: Ермаковский, Каратузский, Шушенский, Абанский районы. На территории Канского района введен особый противопожарный режим. Аварийное отключение электроэнергии сохраняется в 24 муниципальных образованиях, 162 населенных пунктах, временное ограничение электроснабжения затронуло свыше 33 тысяч человек, 11 тысяч жилых домов, 180 социальных объектов", - говорится в сообщении. По данным ведомства, обрушение дымовых труб на котельных в трех муниципальных образованиях (Абанский, Канский и Ермаковский районы) привело к нарушению теплоснабжения для населения и социальных объектов. В поселке Ермаковское, где обрушилась 35-метровая труба, без тепла остаются 45 домов, в которых проживает около 1,2 тысячи человек. Кроме того, в результате пожаров были уничтожены 6 жилых домов в Партизанском и Шушенском районах. Серьезные повреждения кровли, уточняют в ведомстве, зафиксированы в 9 муниципальных образованиях, включая Красноярск, Канск и Назарово, они затронули 28 зданий, среди которых 23 социальных объекта, включая 8 школ и 1 детский сад. Прокуратура края контролирует устранение последствий неблагоприятных метеоусловий на территории региона.

https://ria.ru/20250406/altaj-2009657848.html

https://ria.ru/20250405/uragan-2009509013.html

красноярский край

томск

абанский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярский край, томск, абанский район, ураган в сибири