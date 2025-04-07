https://ria.ru/20250407/vchk-opgu-2009893801.html

РКН требовал от Telegram удалить канал "ВЧК-ОПГУ"*

РКН требовал от Telegram удалить канал "ВЧК-ОПГУ"* - РИА Новости, 07.04.2025

РКН требовал от Telegram удалить канал "ВЧК-ОПГУ"*

Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что неоднократно направлял администрации Telegram требования удалить некоторые материалы "ВЧК-ОГПУ"* и сам канал из-за... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T19:31:00+03:00

2025-04-07T19:31:00+03:00

2025-04-07T20:46:00+03:00

россия

telegram

технологии

москва

александр шварев

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что неоднократно направлял администрации Telegram требования удалить некоторые материалы "ВЧК-ОГПУ"* и сам канал из-за публикаций недостоверной информации и экстремистских материалов."Роскомнадзор неоднократно направлял в адрес администрации Telegram требования удалить конкретные материалы канала ВЧК-ОГПУ* и сам канал в связи с публикацией в нем информации, признанной недостоверной, а также экстремистских материалов. Требования составлены на основании решений уполномоченных органов и судебных решений", — рассказали в ведомстве.Там уточнили, что с вопросом о причинах блокировки следует обратиться к администрации мессенджера.Отмечается, что заявление о включении в перечень персональных страниц, объем аудитории которых составляет более десяти тысяч пользователей, от Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ"* не поступало.В понедельник утром канал "ВЧК-ОГПУ"* стал недоступен в мессенджере Telegram.В июле 2024 года Минюст включил Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ"*, на который подписаны более миллиона читателей, в список иноагентов.В декабре Таганский суд Москвы впервые оштрафовал на 30 тысяч за отсутствие маркировки иноагента одного из создателей Telegram-канала — Александра Шварева. Протокол составили по части 5 статьи 19.34 КоАП ("Производство материалов и (или) их распространение учредителем/руководителем юрлица, включенного в реестр иностранных агентов").* Организация, признанная в России иностранным агентом.

https://ria.ru/20250407/rnk-2009894602.html

https://ria.ru/20250403/rkn-2009044640.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, telegram, технологии, москва, александр шварев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)