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РКН требовал от Telegram удалить канал "ВЧК-ОПГУ"* - РИА Новости, 07.04.2025
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19:31 07.04.2025 (обновлено: 20:46 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/vchk-opgu-2009893801.html
РКН требовал от Telegram удалить канал "ВЧК-ОПГУ"*
РКН требовал от Telegram удалить канал "ВЧК-ОПГУ"* - РИА Новости, 07.04.2025
РКН требовал от Telegram удалить канал "ВЧК-ОПГУ"*
Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что неоднократно направлял администрации Telegram требования удалить некоторые материалы "ВЧК-ОГПУ"* и сам канал из-за... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T19:31:00+03:00
2025-04-07T20:46:00+03:00
россия
telegram
технологии
москва
александр шварев
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что неоднократно направлял администрации Telegram требования удалить некоторые материалы "ВЧК-ОГПУ"* и сам канал из-за публикаций недостоверной информации и экстремистских материалов.&quot;Роскомнадзор неоднократно направлял в адрес администрации Telegram требования удалить конкретные материалы канала ВЧК-ОГПУ* и сам канал в связи с публикацией в нем информации, признанной недостоверной, а также экстремистских материалов. Требования составлены на основании решений уполномоченных органов и судебных решений&quot;, — рассказали в ведомстве.Там уточнили, что с вопросом о причинах блокировки следует обратиться к администрации мессенджера.Отмечается, что заявление о включении в перечень персональных страниц, объем аудитории которых составляет более десяти тысяч пользователей, от Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ"* не поступало.В понедельник утром канал "ВЧК-ОГПУ"* стал недоступен в мессенджере Telegram.В июле 2024 года Минюст включил Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ"*, на который подписаны более миллиона читателей, в список иноагентов.В декабре Таганский суд Москвы впервые оштрафовал на 30 тысяч за отсутствие маркировки иноагента одного из создателей Telegram-канала — Александра Шварева. Протокол составили по части 5 статьи 19.34 КоАП ("Производство материалов и (или) их распространение учредителем/руководителем юрлица, включенного в реестр иностранных агентов").* Организация, признанная в России иностранным агентом.
https://ria.ru/20250407/rnk-2009894602.html
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россия
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РИА Новости
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96
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россия, telegram, технологии, москва, александр шварев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Telegram, Технологии, Москва, Александр Шварев, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН требовал от Telegram удалить канал "ВЧК-ОПГУ"*

РКН неоднократно просил Telegram удалить ряд материалов "ВЧК-ОГПУ" и сам канал

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что неоднократно направлял администрации Telegram требования удалить некоторые материалы "ВЧК-ОГПУ"* и сам канал из-за публикаций недостоверной информации и экстремистских материалов.
«

"Роскомнадзор неоднократно направлял в адрес администрации Telegram требования удалить конкретные материалы канала ВЧК-ОГПУ* и сам канал в связи с публикацией в нем информации, признанной недостоверной, а также экстремистских материалов. Требования составлены на основании решений уполномоченных органов и судебных решений", — рассказали в ведомстве.

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Там уточнили, что с вопросом о причинах блокировки следует обратиться к администрации мессенджера.
Отмечается, что заявление о включении в перечень персональных страниц, объем аудитории которых составляет более десяти тысяч пользователей, от Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ"* не поступало.
В понедельник утром канал "ВЧК-ОГПУ"* стал недоступен в мессенджере Telegram.
В июле 2024 года Минюст включил Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ"*, на который подписаны более миллиона читателей, в список иноагентов.
В декабре Таганский суд Москвы впервые оштрафовал на 30 тысяч за отсутствие маркировки иноагента одного из создателей Telegram-канала — Александра Шварева. Протокол составили по части 5 статьи 19.34 КоАП ("Производство материалов и (или) их распространение учредителем/руководителем юрлица, включенного в реестр иностранных агентов").
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* Организация, признанная в России иностранным агентом.
 
РоссияTelegramТехнологииМоскваАлександр ШваревФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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