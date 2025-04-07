https://ria.ru/20250407/vchk-ogpu-2009740334.html
Канал "ВЧК-ОГПУ"* стал недоступен в Telegram
Канал "ВЧК-ОГПУ"* стал недоступен в Telegram - РИА Новости, 07.04.2025
Канал "ВЧК-ОГПУ"* стал недоступен в Telegram
Канал "ВЧК-ОГПУ"*, создателя которого штрафовали за публикации, стал недоступен в мессенджере Telegram, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T08:56:00+03:00
2025-04-07T08:56:00+03:00
2025-04-07T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Канал "ВЧК-ОГПУ"*, создателя которого штрафовали за публикации, стал недоступен в мессенджере Telegram, передает корреспондент РИА Новости.Канал перестал открываться, с чем это связано — пока не известно.В июле прошлого года Минюст включил "ВЧК-ОГПУ", у которого более миллиона подписчиков, в список иноагентов.В декабре Таганский суд Москвы впервые оштрафовал одного из создателей канала Александра Шварева** за отсутствие маркировки иноагента. Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей.Шварев** был журналистом "Росбалта". В конце 2019 года его объявили в международный розыск и заочно арестовали по делу о вымогательстве в особо крупном размере. За полгода до этого в его доме прошел обыск. Как рассказал тогда адвокат агентства Дмитрий Фирсов РИА Новости, обыск проводился по делу о клевете, а в постановлении фигурировала фамилия бизнесмена Алишера Усманова. Позже из материалов дела выяснилось, что потерпевшими по делу Шварева признаны Усманов и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев.* Организация, признанная в России иностранным агентом.** Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.
https://ria.ru/20250404/inoagenty-2009386826.html
https://ria.ru/20250403/otets-2009059337.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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telegram, происшествия, россия
Telegram, Происшествия, Россия
Канал "ВЧК-ОГПУ"* стал недоступен в Telegram
Канал "ВЧК-ОГПУ", который штрафовали за публикации, стал недоступен в Telegram
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Канал "ВЧК-ОГПУ"*, создателя которого штрафовали за публикации, стал недоступен в мессенджере Telegram, передает корреспондент РИА Новости.
Канал перестал открываться, с чем это связано — пока не известно.
В июле прошлого года Минюст включил "ВЧК-ОГПУ", у которого более миллиона подписчиков, в список иноагентов.
В декабре Таганский суд Москвы впервые оштрафовал одного из создателей канала Александра Шварева** за отсутствие маркировки иноагента. Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей.
Шварев** был журналистом "Росбалта". В конце 2019 года его объявили в международный розыск и заочно арестовали по делу о вымогательстве в особо крупном размере. За полгода до этого в его доме прошел обыск. Как рассказал тогда адвокат агентства Дмитрий Фирсов РИА Новости, обыск проводился по делу о клевете, а в постановлении фигурировала фамилия бизнесмена Алишера Усманова. Позже из материалов дела выяснилось, что потерпевшими по делу Шварева признаны Усманов и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев.
* Организация, признанная в России иностранным агентом.
** Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.