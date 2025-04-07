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Бойцы ВС России брали баррикады ВСУ в зданиях Успеновки с помощью мин - РИА Новости, 07.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/uspenovka-2009727000.html
Бойцы ВС России брали баррикады ВСУ в зданиях Успеновки с помощью мин
Бойцы ВС России брали баррикады ВСУ в зданиях Успеновки с помощью мин - РИА Новости, 07.04.2025
Бойцы ВС России брали баррикады ВСУ в зданиях Успеновки с помощью мин
Российские штурмовики при освобождении населенного пункта Успеновка на красноармейском направлении брали хорошо укрепленные баррикады ВСУ, расположенные в... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T05:08:00+03:00
2025-04-07T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Российские штурмовики при освобождении населенного пункта Успеновка на красноармейском направлении брали хорошо укрепленные баррикады ВСУ, расположенные в административных зданиях, с помощью противотанковых мин, рассказал РИА Новости командир батальона группировки "Центр" Даба Бадмажапов. Минобороны России сообщило об освобождении Успеновки в ДНР 4 апреля. "При освобождении населенного пункта главная проблема у нас была - взятие первой улицы, потому что первая улица была укреплена, потому что административные здания были, такие как школа, администрация, детский сад - с подвалами хорошими, и они были забаррикадированы. Простыми способами уничтожения, то бишь артиллерия, танки - это не получалось. Мы придумали способ выкуривания... Солдат подбегает с танковой миной с УЗРГ (унифицированный запал ручной гранаты - ред.) и, соответственно, закидываем. Солдат убегает на безопасную дистанцию, данная баррикада уничтожается", - рассказал он. По словам командира, ВСУ применяли против российских штурмовиков большое количество беспилотников, а также артиллерию. "При штурме населенного пункта небо было заполнено беспилотными системами. Ранее я такого на других направлениях не видел", - сказал военнослужащий.
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в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Бойцы ВС России брали баррикады ВСУ в зданиях Успеновки с помощью мин

Командир Бадмажапов: ВС России брали баррикады ВСУ в Успеновке с помощью мин

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Российские штурмовики при освобождении населенного пункта Успеновка на красноармейском направлении брали хорошо укрепленные баррикады ВСУ, расположенные в административных зданиях, с помощью противотанковых мин, рассказал РИА Новости командир батальона группировки "Центр" Даба Бадмажапов.
Минобороны России сообщило об освобождении Успеновки в ДНР 4 апреля.
"При освобождении населенного пункта главная проблема у нас была - взятие первой улицы, потому что первая улица была укреплена, потому что административные здания были, такие как школа, администрация, детский сад - с подвалами хорошими, и они были забаррикадированы. Простыми способами уничтожения, то бишь артиллерия, танки - это не получалось. Мы придумали способ выкуривания... Солдат подбегает с танковой миной с УЗРГ (унифицированный запал ручной гранаты - ред.) и, соответственно, закидываем. Солдат убегает на безопасную дистанцию, данная баррикада уничтожается", - рассказал он.
По словам командира, ВСУ применяли против российских штурмовиков большое количество беспилотников, а также артиллерию. "При штурме населенного пункта небо было заполнено беспилотными системами. Ранее я такого на других направлениях не видел", - сказал военнослужащий.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Бойцы ВС России уничтожили десять единиц бронетехники в боях за Успеновку
05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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