https://ria.ru/20250407/uspenovka-2009727000.html

Бойцы ВС России брали баррикады ВСУ в зданиях Успеновки с помощью мин

Бойцы ВС России брали баррикады ВСУ в зданиях Успеновки с помощью мин - РИА Новости, 07.04.2025

Бойцы ВС России брали баррикады ВСУ в зданиях Успеновки с помощью мин

Российские штурмовики при освобождении населенного пункта Успеновка на красноармейском направлении брали хорошо укрепленные баррикады ВСУ, расположенные в... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T05:08:00+03:00

2025-04-07T05:08:00+03:00

2025-04-07T05:08:00+03:00

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Российские штурмовики при освобождении населенного пункта Успеновка на красноармейском направлении брали хорошо укрепленные баррикады ВСУ, расположенные в административных зданиях, с помощью противотанковых мин, рассказал РИА Новости командир батальона группировки "Центр" Даба Бадмажапов. Минобороны России сообщило об освобождении Успеновки в ДНР 4 апреля. "При освобождении населенного пункта главная проблема у нас была - взятие первой улицы, потому что первая улица была укреплена, потому что административные здания были, такие как школа, администрация, детский сад - с подвалами хорошими, и они были забаррикадированы. Простыми способами уничтожения, то бишь артиллерия, танки - это не получалось. Мы придумали способ выкуривания... Солдат подбегает с танковой миной с УЗРГ (унифицированный запал ручной гранаты - ред.) и, соответственно, закидываем. Солдат убегает на безопасную дистанцию, данная баррикада уничтожается", - рассказал он. По словам командира, ВСУ применяли против российских штурмовиков большое количество беспилотников, а также артиллерию. "При штурме населенного пункта небо было заполнено беспилотными системами. Ранее я такого на других направлениях не видел", - сказал военнослужащий.

https://ria.ru/20250407/spetsoperatsiya-2009726853.html

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в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины