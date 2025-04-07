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На Урале чиновницу будут судить за гибель пенсионерки - РИА Новости, 07.04.2025
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12:44 07.04.2025 (обновлено: 12:46 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/ural-2009783133.html
На Урале чиновницу будут судить за гибель пенсионерки
На Урале чиновницу будут судить за гибель пенсионерки - РИА Новости, 07.04.2025
На Урале чиновницу будут судить за гибель пенсионерки
Начальник отдела экологии и природопользования администрации Копейского городского округа Челябинской области предстанет перед судом по делу о халатности после... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:44:00+03:00
2025-04-07T12:46:00+03:00
происшествия
челябинская область
копейск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 апр – РИА Новости. Начальник отдела экологии и природопользования администрации Копейского городского округа Челябинской области предстанет перед судом по делу о халатности после того, как женщина погибла в результате упавшего на нее дерева, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным ведомства, чиновница не организовала проведение обследования зеленых насаждений и не приняла мер к своевременному выявлению опасного дерева: в результате 28 мая 2024 года на улице Грибоедова на 72-летнюю местную жительницу упало дерево, женщина погибла на месте происшествия. "Прокурор города Копейска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела экологии и природопользования администрации Копейского городского округа… Сотрудница администрации предстанет перед судом… За совершенное преступление предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Чиновница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), уточняется в сообщении.
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челябинская область
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происшествия, челябинская область, копейск, россия
Происшествия, Челябинская область, Копейск, Россия
На Урале чиновницу будут судить за гибель пенсионерки

На Урале чиновницу будут судить за гибель пенсионерки, на которую упало дерево

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 апр – РИА Новости. Начальник отдела экологии и природопользования администрации Копейского городского округа Челябинской области предстанет перед судом по делу о халатности после того, как женщина погибла в результате упавшего на нее дерева, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным ведомства, чиновница не организовала проведение обследования зеленых насаждений и не приняла мер к своевременному выявлению опасного дерева: в результате 28 мая 2024 года на улице Грибоедова на 72-летнюю местную жительницу упало дерево, женщина погибла на месте происшествия.
"Прокурор города Копейска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела экологии и природопользования администрации Копейского городского округа… Сотрудница администрации предстанет перед судом… За совершенное преступление предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Чиновница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), уточняется в сообщении.
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ПроисшествияЧелябинская областьКопейскРоссия
 
 
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