https://ria.ru/20250407/ural-2009783133.html

На Урале чиновницу будут судить за гибель пенсионерки

На Урале чиновницу будут судить за гибель пенсионерки - РИА Новости, 07.04.2025

На Урале чиновницу будут судить за гибель пенсионерки

Начальник отдела экологии и природопользования администрации Копейского городского округа Челябинской области предстанет перед судом по делу о халатности после... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T12:44:00+03:00

2025-04-07T12:44:00+03:00

2025-04-07T12:46:00+03:00

происшествия

челябинская область

копейск

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 апр – РИА Новости. Начальник отдела экологии и природопользования администрации Копейского городского округа Челябинской области предстанет перед судом по делу о халатности после того, как женщина погибла в результате упавшего на нее дерева, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным ведомства, чиновница не организовала проведение обследования зеленых насаждений и не приняла мер к своевременному выявлению опасного дерева: в результате 28 мая 2024 года на улице Грибоедова на 72-летнюю местную жительницу упало дерево, женщина погибла на месте происшествия. "Прокурор города Копейска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела экологии и природопользования администрации Копейского городского округа… Сотрудница администрации предстанет перед судом… За совершенное преступление предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Чиновница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250405/novokuznetsk-2009506183.html

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происшествия, челябинская область, копейск, россия