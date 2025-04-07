Посольство России обвинило Лондон в препятствовании урегулированию СВО
Посольство РФ: Лондон мешает урегулированию конфликта на Украине
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лондон "бездоказательными наветами" препятствует урегулированию конфликта на Украине, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Великобритании.
«
"Своими бездоказательными наветами в Лондоне из последних сил препятствуют мирным подвижкам на треке урегулирования украинского конфликта, а также наметившимся признакам оздоровления российско-американских отношений. Упрямо отвлекают внимание от усугубляющихся в стране социально-экономических проблем. Пытаются оправдать рост военных расходов в условиях ужесточающейся бюджетной экономии", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Украинское урегулирование: Трамп ищет выход из "Матрицы"
26 марта, 08:00
Дипломаты подчеркнули, что Россия никогда не угрожала безопасности Соединенного Королевства и его жителей.
«
"Если им что-то и угрожает, то исключительно последовательная линия британского истеблишмента по нагнетанию конфронтации с Россией, созданию очагов напряженности на наших границах, а также обострению военно-политической обстановки в Европе. Для этих неблаговидных и опасных целей здесь уже давно не жалеют ни тающих бюджетных ресурсов, ни репутации страны", - добавили в посольстве.