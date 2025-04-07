https://ria.ru/20250407/ukraina-2009897858.html

Посольство России обвинило Лондон в препятствовании урегулированию СВО

Посольство России обвинило Лондон в препятствовании урегулированию СВО - РИА Новости, 07.04.2025

Посольство России обвинило Лондон в препятствовании урегулированию СВО

Лондон "бездоказательными наветами" препятствует урегулированию конфликта на Украине, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Великобритании. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T20:01:00+03:00

2025-04-07T20:01:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Лондон "бездоказательными наветами" препятствует урегулированию конфликта на Украине, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Великобритании. "Своими бездоказательными наветами в Лондоне из последних сил препятствуют мирным подвижкам на треке урегулирования украинского конфликта, а также наметившимся признакам оздоровления российско-американских отношений. Упрямо отвлекают внимание от усугубляющихся в стране социально-экономических проблем. Пытаются оправдать рост военных расходов в условиях ужесточающейся бюджетной экономии", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости. Дипломаты подчеркнули, что Россия никогда не угрожала безопасности Соединенного Королевства и его жителей. "Если им что-то и угрожает, то исключительно последовательная линия британского истеблишмента по нагнетанию конфронтации с Россией, созданию очагов напряженности на наших границах, а также обострению военно-политической обстановки в Европе. Для этих неблаговидных и опасных целей здесь уже давно не жалеют ни тающих бюджетных ресурсов, ни репутации страны", - добавили в посольстве.

https://ria.ru/20250326/tramp-2007271889.html

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