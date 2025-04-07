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Украинка с ружьем отбила мужа у сотрудников ТЦК - РИА Новости, 07.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:36 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/ukraina-2009894721.html
Украинка с ружьем отбила мужа у сотрудников ТЦК
Украинка с ружьем отбила мужа у сотрудников ТЦК - РИА Новости, 07.04.2025
Украинка с ружьем отбила мужа у сотрудников ТЦК
На Украине женщина смогла спасти своего мужа от сотрудников военкомата (ТЦК) выстрелом из ружья в воздух, соответствующее видео распространилось в украинских... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T19:36:00+03:00
2025-04-07T19:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На Украине женщина смогла спасти своего мужа от сотрудников военкомата (ТЦК) выстрелом из ружья в воздух, соответствующее видео распространилось в украинских СМИ и Telegram-каналах.На опубликованных кадрах видно, как мужчина возвращается домой с маленькой девочкой. Уже во дворе на него набросились трое неизвестных и стали проверять документы. Когда разговор перешел в рукоприкладство, из дома вышла женщина с охотничьим ружьем. После предупредительного выстрела в воздух все трое бросились в бегство.Жертва неудавшейся силовой мобилизации, его спасительница и девочка благополучно вернулись домой.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "принудительная мобилизация" на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
https://ria.ru/20250407/frantsiya-2009832106.html
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Женщина спасает своего супруга от ТЦК с помощью ружья
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинка с ружьем отбила мужа у сотрудников ТЦК

На Украине женщина спасла мужа от сотрудников военкомата выстрелом из ружья

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На Украине женщина смогла спасти своего мужа от сотрудников военкомата (ТЦК) выстрелом из ружья в воздух, соответствующее видео распространилось в украинских СМИ и Telegram-каналах.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина возвращается домой с маленькой девочкой. Уже во дворе на него набросились трое неизвестных и стали проверять документы. Когда разговор перешел в рукоприкладство, из дома вышла женщина с охотничьим ружьем. После предупредительного выстрела в воздух все трое бросились в бегство.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
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