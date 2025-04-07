На Украине заявили, что воевать намного легче, чем ловить уклонистов
Начальник военкомата ВСУ Юрчук: воевать намного легче, чем ловить уклонистов
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Воевать гораздо легче, чем ловить уклонистов на Украине, заявил украинский военнослужащий Виктор Юрчук, называющий себя начальником Пологовского районного военкомата.
Районный центр Пологи в Запорожской области находится под контролем Вооруженных сил России. Сам Юрчук, представляющийся начальником Пологовского военкомата, находится в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
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"План (по мобилизации - ред.) дали тебе – выполни план! Воевать легче намного, чем работать в ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.). Это очень тяжелая работа. Потому что мы должны комплектовать вооруженные силы. Кто-то – на ротацию, кто-то ранен, должны пополнять, конечно", - заявил Юрчук на видео, опубликованном в YouTube.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.