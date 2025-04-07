https://ria.ru/20250407/ukraina-2009791255.html

На Украине заявили, что воевать намного легче, чем ловить уклонистов

На Украине заявили, что воевать намного легче, чем ловить уклонистов - РИА Новости, 07.04.2025

На Украине заявили, что воевать намного легче, чем ловить уклонистов

Воевать гораздо легче, чем ловить уклонистов на Украине, заявил украинский военнослужащий Виктор Юрчук, называющий себя начальником Пологовского районного... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:15:00+03:00

2025-04-07T13:15:00+03:00

2025-04-07T13:15:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Воевать гораздо легче, чем ловить уклонистов на Украине, заявил украинский военнослужащий Виктор Юрчук, называющий себя начальником Пологовского районного военкомата. Районный центр Пологи в Запорожской области находится под контролем Вооруженных сил России. Сам Юрчук, представляющийся начальником Пологовского военкомата, находится в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. "План (по мобилизации - ред.) дали тебе – выполни план! Воевать легче намного, чем работать в ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.). Это очень тяжелая работа. Потому что мы должны комплектовать вооруженные силы. Кто-то – на ротацию, кто-то ранен, должны пополнять, конечно", - заявил Юрчук на видео, опубликованном в YouTube. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20250405/zabastovka-2009553168.html

https://ria.ru/20250404/ukraina-2009233827.html

https://ria.ru/20250401/ukraina-2008546444.html

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в мире, украина, запорожская область, россия, вооруженные силы украины