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“Относятся как к скоту”: в Раде сделали шокирующее признание о ВСУ
“Относятся как к скоту”: в Раде сделали шокирующее признание о ВСУ - РИА Новости, 07.04.2025
“Относятся как к скоту”: в Раде сделали шокирующее признание о ВСУ
Командование ВСУ относится к боевикам как к скоту, игнорируя жалобы и отправляя их авторов в наиболее опасные места, откуда не возвращаются, заявила депутат... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T04:13:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Командование ВСУ относится к боевикам как к скоту, игнорируя жалобы и отправляя их авторов в наиболее опасные места, откуда не возвращаются, заявила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход в эфире Новини.LIVE."Когда мне пишут коллективное обращение, большое заявление — и все просят сохранить конфиденциальность. Конфиденциальность — потому что боятся, что их за это убьют. Просто отправят туда, откуда не возвращаются. У нас отношение к военнослужащим, как к скоту", — сказала она.По словам Скороход, она получает десятки коллективных обращений относительно унизительного отношения командования к боевикам ВСУ."Никто ничего не делает. И никому нет до этого дела", — резюмировала она.Ранее издание Berliner Zeitung отметило, что многие украинские военнослужащие недовольны отсутствием ротации и самой невозможностью получить отпуск. Это приводит к повышению психологического напряжения и росту недовольства среди них.По данным газеты, впервые в истории Украины дезертирство стало самым распространенным преступлением, опережая воровство и мошенничество.Как писало издание Politico, дезертирство из украинских войск и трудности с набором личного состава стали политической проблемой для Киева и осложнили попытки убедить президента США Дональда Трампа в необходимости продолжать военную поддержку Украины.
https://ria.ru/20250406/vsu-2009708066.html
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“Относятся как к скоту”: в Раде сделали шокирующее признание о ВСУ
Депутат Рады Скороход: к боевикам ВСУ относятся как к скоту