Рейтинг@Mail.ru
В Уфе два ребенка и их бабушка погибли при пожаре в доме - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 07.04.2025 (обновлено: 19:14 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/ufa-2009885959.html
В Уфе два ребенка и их бабушка погибли при пожаре в доме
В Уфе два ребенка и их бабушка погибли при пожаре в доме - РИА Новости, 07.04.2025
В Уфе два ребенка и их бабушка погибли при пожаре в доме
Два ребенка и их бабушка погибли при пожаре в квартире пятиэтажного дома в центре Уфы, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T18:48:00+03:00
2025-04-07T19:14:00+03:00
происшествия
россия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
пожар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
УФА, 7 апр - РИА Новости. Два ребенка и их бабушка погибли при пожаре в квартире пятиэтажного дома в центре Уфы, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Башкирии. По данным ведомства, пожар произошел на втором этаже пятиэтажного дома по улице 50-летия Октября. В одной из комнат двухкомнатной квартиры загорелось домашнее имущество на площади восемь квадратных метров. "Двоих детей и их бабушку пожарные МЧС России вынесли из горящей квартиры. Врачами скорой медицинской помощи на месте проведен комплекс реанимационных мероприятий. К сожалению, дети и бабушка скончались. На месте работают психологи МЧС России и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении. Пожарные спасли 12 человек, добавили в спасательном ведомстве.Региональная прокуратура организовала проверку. По данным ведомства, погибли женщина 1948 года рождения и два мальчика 2017 и 2021 года рождения. "На месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует прокурор Советского района города Уфы Рустам Зубаиров", - сообщает надзорное ведомство республики в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250406/pozhar-2009681350.html
https://ria.ru/20250406/vladivostok-2009589821.html
россия
уфа
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, пожар
Происшествия, Россия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан, Пожар
В Уфе два ребенка и их бабушка погибли при пожаре в доме

Два ребенка и их бабушка погибли при пожаре в пятиэтажке в центре Уфы

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 7 апр - РИА Новости. Два ребенка и их бабушка погибли при пожаре в квартире пятиэтажного дома в центре Уфы, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Башкирии.
По данным ведомства, пожар произошел на втором этаже пятиэтажного дома по улице 50-летия Октября. В одной из комнат двухкомнатной квартиры загорелось домашнее имущество на площади восемь квадратных метров.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Омской области при пожаре погибли пожилая женщина и ее внучка
6 апреля, 19:52
"Двоих детей и их бабушку пожарные МЧС России вынесли из горящей квартиры. Врачами скорой медицинской помощи на месте проведен комплекс реанимационных мероприятий. К сожалению, дети и бабушка скончались. На месте работают психологи МЧС России и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Пожарные спасли 12 человек, добавили в спасательном ведомстве.
Региональная прокуратура организовала проверку. По данным ведомства, погибли женщина 1948 года рождения и два мальчика 2017 и 2021 года рождения. "На месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует прокурор Советского района города Уфы Рустам Зубаиров", - сообщает надзорное ведомство республики в своем Telegram-канале.
Ликвидация пожара в поликлинике во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Во Владивостоке потушили пожар в поликлинике
6 апреля, 01:08
 
ПроисшествияРоссияУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика БашкортостанПожар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала