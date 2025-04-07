https://ria.ru/20250407/ufa-2009885959.html

В Уфе два ребенка и их бабушка погибли при пожаре в доме

В Уфе два ребенка и их бабушка погибли при пожаре в доме - РИА Новости, 07.04.2025

В Уфе два ребенка и их бабушка погибли при пожаре в доме

Два ребенка и их бабушка погибли при пожаре в квартире пятиэтажного дома в центре Уфы, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T18:48:00+03:00

2025-04-07T18:48:00+03:00

2025-04-07T19:14:00+03:00

происшествия

россия

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

пожар

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УФА, 7 апр - РИА Новости. Два ребенка и их бабушка погибли при пожаре в квартире пятиэтажного дома в центре Уфы, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Башкирии. По данным ведомства, пожар произошел на втором этаже пятиэтажного дома по улице 50-летия Октября. В одной из комнат двухкомнатной квартиры загорелось домашнее имущество на площади восемь квадратных метров. "Двоих детей и их бабушку пожарные МЧС России вынесли из горящей квартиры. Врачами скорой медицинской помощи на месте проведен комплекс реанимационных мероприятий. К сожалению, дети и бабушка скончались. На месте работают психологи МЧС России и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении. Пожарные спасли 12 человек, добавили в спасательном ведомстве.Региональная прокуратура организовала проверку. По данным ведомства, погибли женщина 1948 года рождения и два мальчика 2017 и 2021 года рождения. "На месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует прокурор Советского района города Уфы Рустам Зубаиров", - сообщает надзорное ведомство республики в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250406/pozhar-2009681350.html

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происшествия, россия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, пожар