https://ria.ru/20250407/tusk-2009774784.html

Туск рассказал, как реагировать на последствия от новых американских пошлин

Туск рассказал, как реагировать на последствия от новых американских пошлин - РИА Новости, 07.04.2025

Туск рассказал, как реагировать на последствия от новых американских пошлин

Польша должна спокойно воспринимать происходящее на мировых фондовых рынках, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в сообщении в соцсети X. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T12:11:00+03:00

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2025-04-07T12:49:00+03:00

польша

япония

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дональд туск

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ВАРШАВА, 7 апр - РИА Новости. Польша должна спокойно воспринимать происходящее на мировых фондовых рынках, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в сообщении в соцсети X. "Реакция на тарифную войну была предсказуемой. Землетрясение на фондовом рынке от Японии через Европу до Америки необходимо пережить, не принимая нервных решений. Польская фондовая биржа также пострадала от рикошета, но политическая и экономическая стабильность — наши преимущества в эти трудные времена. Мы будем действовать спокойно", - написал он.Масштабная распродажа рисковых активов наблюдается по всему миру на фоне опасений за мировую экономику и торговлю после того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран.

https://ria.ru/20250403/tusk-2009029163.html

польша

япония

европа

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польша, япония, европа, дональд туск, дональд трамп, в мире