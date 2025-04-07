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Туск рассказал, как реагировать на последствия от новых американских пошлин - РИА Новости, 07.04.2025
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12:11 07.04.2025 (обновлено: 12:49 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/tusk-2009774784.html
Туск рассказал, как реагировать на последствия от новых американских пошлин
Туск рассказал, как реагировать на последствия от новых американских пошлин - РИА Новости, 07.04.2025
Туск рассказал, как реагировать на последствия от новых американских пошлин
Польша должна спокойно воспринимать происходящее на мировых фондовых рынках, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в сообщении в соцсети X. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T12:11:00+03:00
2025-04-07T12:49:00+03:00
польша
япония
европа
дональд туск
дональд трамп
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ВАРШАВА, 7 апр - РИА Новости. Польша должна спокойно воспринимать происходящее на мировых фондовых рынках, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в сообщении в соцсети X. &quot;Реакция на тарифную войну была предсказуемой. Землетрясение на фондовом рынке от Японии через Европу до Америки необходимо пережить, не принимая нервных решений. Польская фондовая биржа также пострадала от рикошета, но политическая и экономическая стабильность — наши преимущества в эти трудные времена. Мы будем действовать спокойно&quot;, - написал он.Масштабная распродажа рисковых активов наблюдается по всему миру на фоне опасений за мировую экономику и торговлю после того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран.
https://ria.ru/20250403/tusk-2009029163.html
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польша, япония, европа, дональд туск, дональд трамп, в мире
Польша, Япония, Европа, Дональд Туск, Дональд Трамп, В мире
Туск рассказал, как реагировать на последствия от новых американских пошлин

Туск: Польша должна спокойно воспринимать происходящее на фондовых рынках

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Польши Дональд Туск . Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 апр - РИА Новости. Польша должна спокойно воспринимать происходящее на мировых фондовых рынках, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в сообщении в соцсети X.
«

"Реакция на тарифную войну была предсказуемой. Землетрясение на фондовом рынке от Японии через Европу до Америки необходимо пережить, не принимая нервных решений. Польская фондовая биржа также пострадала от рикошета, но политическая и экономическая стабильность — наши преимущества в эти трудные времена. Мы будем действовать спокойно", - написал он.

Масштабная распродажа рисковых активов наблюдается по всему миру на фоне опасений за мировую экономику и торговлю после того, как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Премьер Польши выступил с призывом после решения Трампа
3 апреля, 08:19
 
ПольшаЯпонияЕвропаДональд ТускДональд ТрампВ мире
 
 
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