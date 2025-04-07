В Турции оценили риски протестов оппозиции для туристов из России
Политик Топкурулу: акции протеста в Турции не несут рисков для туристов
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 7 апр – РИА Новости. Темпы акций протеста в Турции снизятся в скором времени, они не несут рисков для российских туристов, заявил РИА Новости турецкий политик, зампредседателя партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Ситуация в Турции на фоне акций протеста находится под пристальным контролем властей республики, она не затронула туристов, в частности, российских, жалоб от туристических агентств нет, сообщил ранее РИА Новости высокопоставленный источник в администрации президента Турции.
"Через некоторое время темпы демонстраций, инициированных оппозицией, снизятся. В то же время эти демонстрации в основном сосредоточены в таких городах, как Стамбул, Анкара и Измир. Демонстрации не проходят в прибрежных городах Средиземноморья, где российские туристы пользуются большим спросом. Поэтому эти демонстрации не несут риска для туристов, приезжающих, в том числе, из России", - сказал Топкурулу.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу ранее были проведены в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов.
По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек. Имамоглу может подать апелляцию на решение суда об аресте. Главная прокуратура Cтамбула намерена обжаловать решение суда, отклонившего прошение об аресте Имамоглу по делу о терроризме. Окончательное решение может вынести только конституционный суд.
Как сообщил ранее РИА Новости на условиях анонимности источник на турецком туристическом рынке, влияние акций протеста в Турции на стоимость летнего отдыха в стране пока трудно предсказать, это будет зависеть от их масштабов и периодичности, пока турагенты стараются удержать цены, несмотря на внешние факторы.