https://ria.ru/20250407/tsentr-2009886971.html

"Международный центр Рерихов" обжаловал изъятие картин в пользу России

"Международный центр Рерихов" обжаловал изъятие картин в пользу России - РИА Новости, 07.04.2025

"Международный центр Рерихов" обжаловал изъятие картин в пользу России

"Международный центр Рерихов (МЦР)" обжаловал решение об изъятии и передаче России картин, вещей и экспонатов Николая и Святослава Рерихов, сообщила РИА Новости РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T18:54:00+03:00

2025-04-07T18:54:00+03:00

2025-04-07T18:54:00+03:00

россия

святослав рерих

международный центр рерихов (мцр)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Международный центр Рерихов (МЦР)" обжаловал решение об изъятии и передаче России картин, вещей и экспонатов Николая и Святослава Рерихов, сообщила РИА Новости представитель центра Евгения Тиханова. Она напомнила, что имущество было арестовано, а затем передано государству в рамках приговора бывшему председателю правления "Мастер-Банка" Борису Булочнику, заочно получившему 10 лет за хищение у банка более 4,4 миллиарда рублей и легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Тиханова уточнила, что следователь изъял более 10 тысяч картин, вещей и экспонатов Музея имени Н.К. Рериха. Суд признал лишь девять картин предметом легализации. МЦР неоднократно просил вернуть имущество, указывая, что оно никак не связано с деятельностью Булочника, однако "значительная часть коллекции Музея имени Н.К. Рериха прямо передана государству". "Основанием для передачи многомиллиардной коллекции стала одна фраза: "суд считает необходимым передать их в собственность государства, поскольку в ходе судебного следствия не был установлен их законный владелец", - отметила Тиханова. Другой представитель МЦР Иван Сухаревский отметил, что у музея были все доказательства прав собственности - договоры дарения, пожертвования, книги поступлений и учета, свидетельства экспонирования предметов на выставках, выписки из негосударственной части Музейного фонда РФ и так далее. "Полагаем, что это вопиющий способ национализации, идущий вразрез с любыми законами. Мы уже обжаловали приговор и будем настаивать на возврате МЦР принадлежащего ему имущества", - отметил представитель.

https://ria.ru/20250407/konfiskatsiya-2009743926.html

https://ria.ru/20250402/aktivy-2008844386.html

https://ria.ru/20250228/upts-2002289729.html

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россия, святослав рерих, международный центр рерихов (мцр)