https://ria.ru/20250407/tsb-2009744745.html

В ЦБ прокомментировали идею разместить российский флаг на новых банкнотах

В ЦБ прокомментировали идею разместить российский флаг на новых банкнотах - РИА Новости, 07.04.2025

В ЦБ прокомментировали идею разместить российский флаг на новых банкнотах

Центробанк может разместить российский флаг на новых банкнотах, это следует из ответа директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Василия Прокофьева РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T09:25:00+03:00

2025-04-07T09:25:00+03:00

2025-04-07T09:25:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Центробанк может разместить российский флаг на новых банкнотах, это следует из ответа директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Василия Прокофьева в ответ на обращение Института социально-экономического анализа и программ развития. Ранее председателю Банка России Эльвире Набиуллиной предложили вернуть на купюры российский флаг, как один из главных государственных символов страны. С учетом того, что денежные знаки обладают колоссальным пропагандистским потенциалом, предлагается рассмотреть возможность, наряду с государственным гербом РФ, также сделать обязательным нанесение государственного флага России, говорилось в письме за подписью директора Института Андрея Шурикова. "Сообщаем, что внесение в дизайн банкнот дополнительного изображения эквивалентно изменению графического оформления всего денежного знака, что в свою очередь, требует выпуска новой модификации банкнот", - говорится в ответе Прокофьева. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Представитель ЦБ также отметил, что предложение экспертов "будет рассмотрено при разработке новой модификации банкнот".

https://ria.ru/20250406/ekspert-2009615932.html

https://ria.ru/20241025/banknota-1979958524.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)