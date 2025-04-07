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В ЦБ прокомментировали идею разместить российский флаг на новых банкнотах - РИА Новости, 07.04.2025
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09:25 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/tsb-2009744745.html
В ЦБ прокомментировали идею разместить российский флаг на новых банкнотах
В ЦБ прокомментировали идею разместить российский флаг на новых банкнотах - РИА Новости, 07.04.2025
В ЦБ прокомментировали идею разместить российский флаг на новых банкнотах
Центробанк может разместить российский флаг на новых банкнотах, это следует из ответа директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Василия Прокофьева РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T09:25:00+03:00
2025-04-07T09:25:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Центробанк может разместить российский флаг на новых банкнотах, это следует из ответа директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Василия Прокофьева в ответ на обращение Института социально-экономического анализа и программ развития. Ранее председателю Банка России Эльвире Набиуллиной предложили вернуть на купюры российский флаг, как один из главных государственных символов страны. С учетом того, что денежные знаки обладают колоссальным пропагандистским потенциалом, предлагается рассмотреть возможность, наряду с государственным гербом РФ, также сделать обязательным нанесение государственного флага России, говорилось в письме за подписью директора Института Андрея Шурикова. "Сообщаем, что внесение в дизайн банкнот дополнительного изображения эквивалентно изменению графического оформления всего денежного знака, что в свою очередь, требует выпуска новой модификации банкнот", - говорится в ответе Прокофьева. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Представитель ЦБ также отметил, что предложение экспертов "будет рассмотрено при разработке новой модификации банкнот".
https://ria.ru/20250406/ekspert-2009615932.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ прокомментировали идею разместить российский флаг на новых банкнотах

Главе ЦБ Набиуллиной предложили вернуть на купюры российский флаг

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПачки с денежными купюрами
Пачки с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пачки с денежными купюрами. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Центробанк может разместить российский флаг на новых банкнотах, это следует из ответа директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Василия Прокофьева в ответ на обращение Института социально-экономического анализа и программ развития.
Ранее председателю Банка России Эльвире Набиуллиной предложили вернуть на купюры российский флаг, как один из главных государственных символов страны. С учетом того, что денежные знаки обладают колоссальным пропагандистским потенциалом, предлагается рассмотреть возможность, наряду с государственным гербом РФ, также сделать обязательным нанесение государственного флага России, говорилось в письме за подписью директора Института Андрея Шурикова.
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"Сообщаем, что внесение в дизайн банкнот дополнительного изображения эквивалентно изменению графического оформления всего денежного знака, что в свою очередь, требует выпуска новой модификации банкнот", - говорится в ответе Прокофьева. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Представитель ЦБ также отметил, что предложение экспертов "будет рассмотрено при разработке новой модификации банкнот".
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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