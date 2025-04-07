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Израиль заявил об ударе по бойцу ХАМАС, действовавшему под видом журналиста - РИА Новости, 07.04.2025
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15:16 07.04.2025 (обновлено: 15:29 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/tsakhal-2009817973.html
Израиль заявил об ударе по бойцу ХАМАС, действовавшему под видом журналиста
Израиль заявил об ударе по бойцу ХАМАС, действовавшему под видом журналиста - РИА Новости, 07.04.2025
Израиль заявил об ударе по бойцу ХАМАС, действовавшему под видом журналиста
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что нанесла удар по бойцу палестинского движения ХАМАС, который, по утверждению ведомства, действовал под видом... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:16:00+03:00
2025-04-07T15:29:00+03:00
в мире
израиль
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что нанесла удар по бойцу палестинского движения ХАМАС, который, по утверждению ведомства, действовал под видом журналиста и владел СМИ."Ночью силы ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар в районе Хан-Юниса. Целью удара был террорист ХАМАС Хасан Аслих, который действовал под видом журналиста и владел СМИ", — говорится в сообщении.Как утверждают израильские военные, Аслих участвовал в событиях 7 октября 2023 года, "документировал поджоги, грабежи и убийства", после чего выкладывал эти кадры в социальные сети. Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В январе 2025 года стороны конфликта при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В марте Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников.
https://ria.ru/20250406/khamas-2009712003.html
https://ria.ru/20250407/gaza-2009713732.html
https://ria.ru/20250407/konflikt-1915630213.html
израиль
катар
египет
палестина
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в мире, израиль, катар, египет, хамас, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Катар, Египет, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа
Израиль заявил об ударе по бойцу ХАМАС, действовавшему под видом журналиста

ЦАХАЛ заявила об ударе по бойцу ХАМАС, который действовал под видом журналиста

© Фото : соцсетиХасан Аслих
Хасан Аслих - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : соцсети
Хасан Аслих. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что нанесла удар по бойцу палестинского движения ХАМАС, который, по утверждению ведомства, действовал под видом журналиста и владел СМИ.
"Ночью силы ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар в районе Хан-Юниса. Целью удара был террорист ХАМАС Хасан Аслих, который действовал под видом журналиста и владел СМИ", — говорится в сообщении.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Нетаньяху распорядился дать ХАМАС жесткий ответ
6 апреля, 23:36
Как утверждают израильские военные, Аслих участвовал в событиях 7 октября 2023 года, "документировал поджоги, грабежи и убийства", после чего выкладывал эти кадры в социальные сети.
Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Израиль нанес удары по пусковым установкам ХАМАС
Вчера, 00:00
В январе 2025 года стороны конфликта при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В марте Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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Вчера, 19:55
 
В миреИзраильКатарЕгипетХАМАСПалестинаСектор Газа
 
 
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