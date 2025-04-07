https://ria.ru/20250407/tsakhal-2009817973.html

Израиль заявил об ударе по бойцу ХАМАС, действовавшему под видом журналиста

Израиль заявил об ударе по бойцу ХАМАС, действовавшему под видом журналиста - РИА Новости, 07.04.2025

Израиль заявил об ударе по бойцу ХАМАС, действовавшему под видом журналиста

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что нанесла удар по бойцу палестинского движения ХАМАС, который, по утверждению ведомства, действовал под видом... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:16:00+03:00

2025-04-07T15:16:00+03:00

2025-04-07T15:29:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что нанесла удар по бойцу палестинского движения ХАМАС, который, по утверждению ведомства, действовал под видом журналиста и владел СМИ."Ночью силы ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар в районе Хан-Юниса. Целью удара был террорист ХАМАС Хасан Аслих, который действовал под видом журналиста и владел СМИ", — говорится в сообщении.Как утверждают израильские военные, Аслих участвовал в событиях 7 октября 2023 года, "документировал поджоги, грабежи и убийства", после чего выкладывал эти кадры в социальные сети. Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В январе 2025 года стороны конфликта при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В марте Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников.

https://ria.ru/20250406/khamas-2009712003.html

https://ria.ru/20250407/gaza-2009713732.html

https://ria.ru/20250407/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, катар, египет, хамас, палестина, сектор газа