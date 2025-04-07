Израиль заявил об ударе по бойцу ХАМАС, действовавшему под видом журналиста
ЦАХАЛ заявила об ударе по бойцу ХАМАС, который действовал под видом журналиста
© Фото : соцсетиХасан Аслих
© Фото : соцсети
Хасан Аслих. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что нанесла удар по бойцу палестинского движения ХАМАС, который, по утверждению ведомства, действовал под видом журналиста и владел СМИ.
"Ночью силы ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар в районе Хан-Юниса. Целью удара был террорист ХАМАС Хасан Аслих, который действовал под видом журналиста и владел СМИ", — говорится в сообщении.
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Как утверждают израильские военные, Аслих участвовал в событиях 7 октября 2023 года, "документировал поджоги, грабежи и убийства", после чего выкладывал эти кадры в социальные сети.
Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
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В январе 2025 года стороны конфликта при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В марте Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников.