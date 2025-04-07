https://ria.ru/20250407/trevoga-2009796603.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.04.2025
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:49:00+03:00
2025-04-07T13:49:00+03:00
2025-04-07T13:49:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в понедельник тревога звучала в упомянутых регионах, спустя некоторое время ее отменили. Кроме того, тревога продолжает звучать в Сумской и Харьковской областях. По данным ресурса, в 13.32 тревога расширилась на Киевскую, Черниговскую, Полтавскую, Черкасскую и Кировоградские области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250407/peskov-2009786852.html
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РИА Новости
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в мире, россия, украина, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Полтавская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу