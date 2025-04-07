https://ria.ru/20250407/tramp-2009917282.html

Трамп предупредил о большой опасности, в которой может оказаться Иран

Трамп предупредил о большой опасности, в которой может оказаться Иран - РИА Новости, 07.04.2025

Трамп предупредил о большой опасности, в которой может оказаться Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран окажется в опасности, если переговоры со Штатами по атому не увенчаются успехом. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T23:05:00+03:00

2025-04-07T23:05:00+03:00

2025-04-07T23:07:00+03:00

иран

сша

в мире

тегеран (город)

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран окажется в опасности, если переговоры со Штатами по атому не увенчаются успехом."Если переговоры не будут успешны с Ираном, республика будет в опасности, потому что они не могут иметь ядерное оружие. Думаю, будет очень плохой день для Ирана, если мы не договоримся", - сказал Трамп в Белом доме.

https://ria.ru/20250407/iran-2009819841.html

иран

сша

тегеран (город)

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Наталья Макарова

иран, сша, в мире, тегеран (город), дональд трамп