https://ria.ru/20250407/tramp-2009917282.html
Трамп предупредил о большой опасности, в которой может оказаться Иран
Трамп предупредил о большой опасности, в которой может оказаться Иран - РИА Новости, 07.04.2025
Трамп предупредил о большой опасности, в которой может оказаться Иран
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран окажется в опасности, если переговоры со Штатами по атому не увенчаются успехом. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T23:05:00+03:00
2025-04-07T23:05:00+03:00
2025-04-07T23:07:00+03:00
иран
сша
в мире
тегеран (город)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047205_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_189a20bc09df02ff052158f7fc23e5ff.jpg
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран окажется в опасности, если переговоры со Штатами по атому не увенчаются успехом."Если переговоры не будут успешны с Ираном, республика будет в опасности, потому что они не могут иметь ядерное оружие. Думаю, будет очень плохой день для Ирана, если мы не договоримся", - сказал Трамп в Белом доме.
https://ria.ru/20250407/iran-2009819841.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047205_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_cc788958e88e49503afe99995964e9f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, сша, в мире, тегеран (город), дональд трамп
Иран, США, В мире, Тегеран (город), Дональд Трамп
Трамп предупредил о большой опасности, в которой может оказаться Иран
Трамп: если переговоры не увенчаются успехом, Иран окажется в огромной опасности