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Трамп предупредил о большой опасности, в которой может оказаться Иран - РИА Новости, 07.04.2025
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23:05 07.04.2025 (обновлено: 23:07 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/tramp-2009917282.html
Трамп предупредил о большой опасности, в которой может оказаться Иран
Трамп предупредил о большой опасности, в которой может оказаться Иран - РИА Новости, 07.04.2025
Трамп предупредил о большой опасности, в которой может оказаться Иран
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран окажется в опасности, если переговоры со Штатами по атому не увенчаются успехом. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T23:05:00+03:00
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иран
сша
в мире
тегеран (город)
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран окажется в опасности, если переговоры со Штатами по атому не увенчаются успехом."Если переговоры не будут успешны с Ираном, республика будет в опасности, потому что они не могут иметь ядерное оружие. Думаю, будет очень плохой день для Ирана, если мы не договоримся", - сказал Трамп в Белом доме.
https://ria.ru/20250407/iran-2009819841.html
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иран, сша, в мире, тегеран (город), дональд трамп
Иран, США, В мире, Тегеран (город), Дональд Трамп
Трамп предупредил о большой опасности, в которой может оказаться Иран

Трамп: если переговоры не увенчаются успехом, Иран окажется в огромной опасности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран окажется в опасности, если переговоры со Штатами по атому не увенчаются успехом.
«
"Если переговоры не будут успешны с Ираном, республика будет в опасности, потому что они не могут иметь ядерное оружие. Думаю, будет очень плохой день для Ирана, если мы не договоримся", - сказал Трамп в Белом доме.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
США должны доказать, что хотят переговоров с Ираном, заявил президент ИРИ
Вчера, 15:27
 
ИранСШАВ миреТегеран (город)Дональд Трамп
 
 
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