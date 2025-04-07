https://ria.ru/20250407/tramp-2009917082.html
Трамп рассказал о перспективе решения украинского конфликта
Трамп рассказал о перспективе решения украинского конфликта - РИА Новости, 07.04.2025
Трамп рассказал о перспективе решения украинского конфликта
США проводят встречи с Россией и Украиной, приближаясь к цели по урегулированию конфликта, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T23:02:00+03:00
2025-04-07T23:02:00+03:00
2025-04-07T23:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США проводят встречи с Россией и Украиной, приближаясь к цели по урегулированию конфликта, заявил американский президент Дональд Трамп."Мы встречаемся с Россией. Мы встречаемся с Украиной. Мы становимся ближе (к цели - ред.)", - сказал он журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, комментируя усилия Вашингтона по завершению конфликта на Украине.Трамп добавил, что он "не в восторге" от продолжающихся ударов в рамках конфликта. "Это ужасная вещь, ужасная вещь", - подчеркнул он.
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Трамп рассказал о перспективе решения украинского конфликта
Трамп: США проводят встречи с Россией и Украиной, приближаясь к цели