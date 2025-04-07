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Трамп рассказал о перспективе решения украинского конфликта - РИА Новости, 07.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 07.04.2025 (обновлено: 23:08 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/tramp-2009917082.html
Трамп рассказал о перспективе решения украинского конфликта
Трамп рассказал о перспективе решения украинского конфликта - РИА Новости, 07.04.2025
Трамп рассказал о перспективе решения украинского конфликта
США проводят встречи с Россией и Украиной, приближаясь к цели по урегулированию конфликта, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T23:02:00+03:00
2025-04-07T23:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
израиль
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США проводят встречи с Россией и Украиной, приближаясь к цели по урегулированию конфликта, заявил американский президент Дональд Трамп."Мы встречаемся с Россией. Мы встречаемся с Украиной. Мы становимся ближе (к цели - ред.)", - сказал он журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, комментируя усилия Вашингтона по завершению конфликта на Украине.Трамп добавил, что он "не в восторге" от продолжающихся ударов в рамках конфликта. "Это ужасная вещь, ужасная вещь", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250407/tramp-2009914603.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, израиль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Израиль
Трамп рассказал о перспективе решения украинского конфликта

Трамп: США проводят встречи с Россией и Украиной, приближаясь к цели

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США проводят встречи с Россией и Украиной, приближаясь к цели по урегулированию конфликта, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы встречаемся с Россией. Мы встречаемся с Украиной. Мы становимся ближе (к цели - ред.)", - сказал он журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, комментируя усилия Вашингтона по завершению конфликта на Украине.
Трамп добавил, что он "не в восторге" от продолжающихся ударов в рамках конфликта. "Это ужасная вещь, ужасная вещь", - подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуИзраиль
 
 
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