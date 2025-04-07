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Американские миротворцы пошли бы на пользу сектору Газа, считает Трамп - РИА Новости, 07.04.2025
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23:01 07.04.2025 (обновлено: 23:08 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/tramp-2009916960.html
Американские миротворцы пошли бы на пользу сектору Газа, считает Трамп
Американские миротворцы пошли бы на пользу сектору Газа, считает Трамп - РИА Новости, 07.04.2025
Американские миротворцы пошли бы на пользу сектору Газа, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские миротворцы в Газе и контроль Штатов за анклавом пошел бы на пользу. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T23:01:00+03:00
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сектор газа
дональд трамп
сша
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские миротворцы в Газе и контроль Штатов за анклавом пошел бы на пользу."Это удивительный участок важной собственности, думаю, мы бы были в это вовлечены. Нахождение там миротворческих сил таких, как США, контролирующих и владеющих сектором Газа, было бы хорошей вещью", - сказал Трамп в Белом доме.По его словам, это бы изменило ситуацию, когда "в последние годы" только и слышно "убийства, ХАМАС, проблемы".
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сектор газа
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сектор газа, дональд трамп, сша, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Сектор Газа, Дональд Трамп, США, В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Американские миротворцы пошли бы на пользу сектору Газа, считает Трамп

Трамп считает, что Газе пойдет на пользу американский контроль и миротворцы

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские миротворцы в Газе и контроль Штатов за анклавом пошел бы на пользу.
«
"Это удивительный участок важной собственности, думаю, мы бы были в это вовлечены. Нахождение там миротворческих сил таких, как США, контролирующих и владеющих сектором Газа, было бы хорошей вещью", - сказал Трамп в Белом доме.
По его словам, это бы изменило ситуацию, когда "в последние годы" только и слышно "убийства, ХАМАС, проблемы".
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