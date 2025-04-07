https://ria.ru/20250407/tramp-2009916960.html

Американские миротворцы пошли бы на пользу сектору Газа, считает Трамп

Американские миротворцы пошли бы на пользу сектору Газа, считает Трамп - РИА Новости, 07.04.2025

Американские миротворцы пошли бы на пользу сектору Газа, считает Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские миротворцы в Газе и контроль Штатов за анклавом пошел бы на пользу. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T23:01:00+03:00

2025-04-07T23:01:00+03:00

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сектор газа

дональд трамп

сша

в мире

хамас

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские миротворцы в Газе и контроль Штатов за анклавом пошел бы на пользу."Это удивительный участок важной собственности, думаю, мы бы были в это вовлечены. Нахождение там миротворческих сил таких, как США, контролирующих и владеющих сектором Газа, было бы хорошей вещью", - сказал Трамп в Белом доме.По его словам, это бы изменило ситуацию, когда "в последние годы" только и слышно "убийства, ХАМАС, проблемы".

https://ria.ru/20250407/konflikt-1915630213.html

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сектор газа, дональд трамп, сша, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году