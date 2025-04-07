https://ria.ru/20250407/tramp-2009916192.html

Трамп заявил, что США будут заключать только выгодные сделки

Трамп заявил, что США будут заключать только выгодные сделки - РИА Новости, 07.04.2025

Трамп заявил, что США будут заключать только выгодные сделки

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут заключать честные и выгодные сделки с другими странами, а в противном случае "не будут иметь с ними... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T22:56:00+03:00

2025-04-07T22:56:00+03:00

2025-04-07T22:56:00+03:00

в мире

сша

израиль

дональд трамп

биньямин нетаньяху

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут заключать честные и выгодные сделки с другими странами, а в противном случае "не будут иметь с ними ничего общего". "Мы намерены заключать честные и выгодные сделки с каждой страной, а если этого не произойдет, мы не будем иметь с ними ничего общего", - сказал он журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

https://ria.ru/20250407/tramp-2009914603.html

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в мире, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, введение трампом пошлин на импорт