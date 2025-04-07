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Трамп заявил, что США будут заключать только выгодные сделки - РИА Новости, 07.04.2025
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22:56 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/tramp-2009916192.html
Трамп заявил, что США будут заключать только выгодные сделки
Трамп заявил, что США будут заключать только выгодные сделки - РИА Новости, 07.04.2025
Трамп заявил, что США будут заключать только выгодные сделки
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут заключать честные и выгодные сделки с другими странами, а в противном случае "не будут иметь с ними... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T22:56:00+03:00
2025-04-07T22:56:00+03:00
в мире
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут заключать честные и выгодные сделки с другими странами, а в противном случае "не будут иметь с ними ничего общего". "Мы намерены заключать честные и выгодные сделки с каждой страной, а если этого не произойдет, мы не будем иметь с ними ничего общего", - сказал он журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
https://ria.ru/20250407/tramp-2009914603.html
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в мире, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп заявил, что США будут заключать только выгодные сделки

Трамп: у США будут выгодные сделки со странами, либо не будет ничего общего

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут заключать честные и выгодные сделки с другими странами, а в противном случае "не будут иметь с ними ничего общего".
"Мы намерены заключать честные и выгодные сделки с каждой страной, а если этого не произойдет, мы не будем иметь с ними ничего общего", - сказал он журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Трамп объяснил, почему США необходимы введенные пошлины
Вчера, 22:42
 
В миреСШАИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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