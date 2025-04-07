https://ria.ru/20250407/tramp-2009916192.html
Трамп заявил, что США будут заключать только выгодные сделки
Трамп заявил, что США будут заключать только выгодные сделки - РИА Новости, 07.04.2025
Трамп заявил, что США будут заключать только выгодные сделки
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут заключать честные и выгодные сделки с другими странами, а в противном случае "не будут иметь с ними... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T22:56:00+03:00
2025-04-07T22:56:00+03:00
2025-04-07T22:56:00+03:00
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биньямин нетаньяху
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут заключать честные и выгодные сделки с другими странами, а в противном случае "не будут иметь с ними ничего общего". "Мы намерены заключать честные и выгодные сделки с каждой страной, а если этого не произойдет, мы не будем иметь с ними ничего общего", - сказал он журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
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в мире, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп заявил, что США будут заключать только выгодные сделки
Трамп: у США будут выгодные сделки со странами, либо не будет ничего общего