https://ria.ru/20250407/tramp-2009915289.html

Трамп назвал новую возможную сделку США и Ирана более сильной

Трамп назвал новую возможную сделку США и Ирана более сильной - РИА Новости, 07.04.2025

Трамп назвал новую возможную сделку США и Ирана более сильной

Новая возможная сделка США и Ирана будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и станет "гораздо более сильной", заявил американский... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T22:50:00+03:00

2025-04-07T22:50:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Новая возможная сделка США и Ирана будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и станет "гораздо более сильной", заявил американский президент Дональд Трамп."Я считаю, что это будет что-то другое и, возможно, гораздо более сильное", - сказал он журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на вопрос о том, как будущая сделка с Тегераном будет отличаться от СВПД.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250407/tramp-2009913991.html

сша

иран

тегеран (город)

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сша, в мире, иран, тегеран (город), дональд трамп, биньямин нетаньяху, израиль