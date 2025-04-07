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Трамп назвал новую возможную сделку США и Ирана более сильной - РИА Новости, 07.04.2025
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22:50 07.04.2025 (обновлено: 22:52 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/tramp-2009915289.html
Трамп назвал новую возможную сделку США и Ирана более сильной
Трамп назвал новую возможную сделку США и Ирана более сильной - РИА Новости, 07.04.2025
Трамп назвал новую возможную сделку США и Ирана более сильной
Новая возможная сделка США и Ирана будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и станет "гораздо более сильной", заявил американский... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T22:50:00+03:00
2025-04-07T22:52:00+03:00
сша
в мире
иран
тегеран (город)
дональд трамп
биньямин нетаньяху
израиль
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Новая возможная сделка США и Ирана будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и станет "гораздо более сильной", заявил американский президент Дональд Трамп."Я считаю, что это будет что-то другое и, возможно, гораздо более сильное", - сказал он журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на вопрос о том, как будущая сделка с Тегераном будет отличаться от СВПД.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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сша, в мире, иран, тегеран (город), дональд трамп, биньямин нетаньяху, израиль
США, В мире, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Израиль
Трамп назвал новую возможную сделку США и Ирана более сильной

Трамп: новая сделка США и Ирана будет отличаться от СВПД и станет более сильной

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Новая возможная сделка США и Ирана будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и станет "гораздо более сильной", заявил американский президент Дональд Трамп.
"Я считаю, что это будет что-то другое и, возможно, гораздо более сильное", - сказал он журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на вопрос о том, как будущая сделка с Тегераном будет отличаться от СВПД.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Трамп анонсировал переговоры с Ираном
Вчера, 22:36
 
СШАВ миреИранТегеран (город)Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуИзраиль
 
 
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