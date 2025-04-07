https://ria.ru/20250407/tramp-2009914490.html
ЕС ведет себя очень плохо в вопросах торговли с США, заявил Трамп
ЕС ведет себя очень плохо в вопросах торговли с США, заявил Трамп - РИА Новости, 07.04.2025
ЕС ведет себя очень плохо в вопросах торговли с США, заявил Трамп
Евросоюз ведет себя "очень плохо" по отношению к США в вопросах торговли, но так больше не будет, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T22:41:00+03:00
2025-04-07T22:41:00+03:00
2025-04-07T22:54:00+03:00
сша
евросоюз
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Евросоюз ведет себя "очень плохо" по отношению к США в вопросах торговли, но так больше не будет, заявил американский президент Дональд Трамп."Европейский союз ведет себя с нами очень-очень плохо. Они не принимают наши автомобили, как Япония. Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего не принимают … и так не будет", - сказал он журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
https://ria.ru/20250407/tramp-2009915040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, евросоюз, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
США, Евросоюз, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
ЕС ведет себя очень плохо в вопросах торговли с США, заявил Трамп
Трамп: ЕС ведет себя очень плохо в вопросах торговли, но такого больше не будет