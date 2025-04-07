https://ria.ru/20250407/tramp-2009914490.html

ЕС ведет себя очень плохо в вопросах торговли с США, заявил Трамп

ЕС ведет себя очень плохо в вопросах торговли с США, заявил Трамп - РИА Новости, 07.04.2025

ЕС ведет себя очень плохо в вопросах торговли с США, заявил Трамп

Евросоюз ведет себя "очень плохо" по отношению к США в вопросах торговли, но так больше не будет, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T22:41:00+03:00

2025-04-07T22:41:00+03:00

2025-04-07T22:54:00+03:00

сша

евросоюз

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Евросоюз ведет себя "очень плохо" по отношению к США в вопросах торговли, но так больше не будет, заявил американский президент Дональд Трамп."Европейский союз ведет себя с нами очень-очень плохо. Они не принимают наши автомобили, как Япония. Они не принимают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего не принимают … и так не будет", - сказал он журналистам на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

https://ria.ru/20250407/tramp-2009915040.html

сша

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, евросоюз, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт