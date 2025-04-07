https://ria.ru/20250407/tramp-2009913991.html
Трамп анонсировал переговоры с Ираном
Трамп анонсировал переговоры с Ираном - РИА Новости, 08.04.2025
Трамп анонсировал переговоры с Ираном
Президент США Дональд Трамп объявил о проведении прямых переговоров с Ираном, встреча состоится в субботу "почти на высшем уровне". РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-07T22:36:00+03:00
2025-04-07T22:36:00+03:00
2025-04-08T00:47:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о проведении прямых переговоров с Ираном, встреча состоится в субботу "почти на высшем уровне"."У нас идут прямые переговоры с Ираном. Они начали это. В субботу будет очень большая встреча, посмотрим, что будет", — заявил он после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.Трамп прямо не сказал, что переговоры касаются ядерной программы, и не объяснил, какие альтернативы им имеет в виду, отметив, что достижение сделки было бы предпочтительнее, чем противоположное."Я бы не хотел противоположного, и Израиль бы не хотел, посмотрим, сможем ли мы этого избежать. Надеюсь, эти переговоры будут успешными. В интересах Ирана, чтобы так было", — сказал американский лидер.По словам Трампа, переговоры с Ираном идут на самом высоком уровне, напрямую, с расчетом на достижение сделки. Президент добавил, что встреча в субботу будет "почти на высшем уровне".Кроме того, президент отметил, что новая возможная сделка США и Ирана будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и станет "гораздо более сильной".Как сообщила журналистка газеты New York Times Фарназ Фассихи со ссылкой на иранских чиновников, встречу планируется провести в субботу в Омане, ожидаются непрямые переговоры. В то же время иранское агентство Nour News в понедельник вечером опубликовало статью в ответ на заявление Трампа о прямых переговорах, в которой говорится, что такой шаг Вашингтона является продуманной и сложной информационной и психологической операцией для очернения Тегерана в глазах мирового сообщества.В начале марта хозяин Белого дома заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором отметил, что предпочел бы заключить сделку по вопросу ядерной программы. Тегеран отказался от прямого диалога с США, но допустил продолжение переговоров через посредников.Трамп 30 марта заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил беспрецедентными бомбардировками исламской республики в случае отказа от сделки. Хаменеи, в свою очередь, отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.
https://ria.ru/20250402/iran-2008789397.html
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иран, в мире, сша, израиль, дональд трамп, али хаменеи
Иран, В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи
Трамп анонсировал переговоры с Ираном
Трамп: переговоры с Ираном пройдут в субботу почти на высшем уровне
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о проведении прямых переговоров с Ираном, встреча состоится в субботу "почти на высшем уровне".
«
"У нас идут прямые переговоры с Ираном. Они начали это. В субботу будет очень большая встреча, посмотрим, что будет", — заявил он после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Трамп
прямо не сказал, что переговоры касаются ядерной программы, и не объяснил, какие альтернативы им имеет в виду, отметив, что достижение сделки было бы предпочтительнее, чем противоположное.
"Я бы не хотел противоположного, и Израиль
бы не хотел, посмотрим, сможем ли мы этого избежать. Надеюсь, эти переговоры будут успешными. В интересах Ирана
, чтобы так было", — сказал американский лидер.
По словам Трампа, переговоры с Ираном идут на самом высоком уровне, напрямую, с расчетом на достижение сделки. Президент добавил, что встреча в субботу будет "почти на высшем уровне".
Кроме того, президент отметил, что новая возможная сделка США
и Ирана будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и станет "гораздо более сильной".
Как сообщила журналистка газеты New York Times Фарназ Фассихи со ссылкой на иранских чиновников, встречу планируется провести в субботу в Омане, ожидаются непрямые переговоры.
В то же время иранское агентство Nour News в понедельник вечером опубликовало статью в ответ на заявление Трампа о прямых переговорах, в которой говорится, что такой шаг Вашингтона является продуманной и сложной информационной и психологической операцией для очернения Тегерана в глазах мирового сообщества.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
В начале марта хозяин Белого дома заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи
, в котором отметил, что предпочел бы заключить сделку по вопросу ядерной программы. Тегеран отказался от прямого диалога с США, но допустил продолжение переговоров через посредников.
Трамп 30 марта заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил беспрецедентными бомбардировками исламской республики в случае отказа от сделки. Хаменеи, в свою очередь, отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.