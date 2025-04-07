https://ria.ru/20250407/tramp-2009913792.html
Американские пошлины планируются как постоянные заявил Трамп
Американские пошлины планируются как постоянные заявил Трамп - РИА Новости, 07.04.2025
Американские пошлины планируются как постоянные заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что объявленные дополнительные пошлины на импортные товары могут быть постоянным явлением, но и переговоров с другими... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T22:34:00+03:00
2025-04-07T22:34:00+03:00
2025-04-07T22:53:00+03:00
сша
дональд трамп
в мире
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что объявленные дополнительные пошлины на импортные товары могут быть постоянным явлением, но и переговоров с другими странами это не исключает."Пошлины могут быть постоянными, но мы можем и вести переговоры", - сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос о возможных договоренностях в тарифной политике.
https://ria.ru/20250405/pobeditel-2009461671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, в мире, введение трампом пошлин на импорт
США, Дональд Трамп, В мире, Введение Трампом пошлин на импорт
Американские пошлины планируются как постоянные заявил Трамп
Трамп: пошлины США будут постоянными, но не исключают переговоров со странами