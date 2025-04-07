Рейтинг@Mail.ru
Американские пошлины планируются как постоянные заявил Трамп - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 07.04.2025 (обновлено: 22:53 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/tramp-2009913792.html
Американские пошлины планируются как постоянные заявил Трамп
Американские пошлины планируются как постоянные заявил Трамп - РИА Новости, 07.04.2025
Американские пошлины планируются как постоянные заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что объявленные дополнительные пошлины на импортные товары могут быть постоянным явлением, но и переговоров с другими... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T22:34:00+03:00
2025-04-07T22:53:00+03:00
сша
дональд трамп
в мире
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047325_0:96:2693:1611_1920x0_80_0_0_d91f4c0ea34abc71862073f1908e92cd.jpg
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что объявленные дополнительные пошлины на импортные товары могут быть постоянным явлением, но и переговоров с другими странами это не исключает."Пошлины могут быть постоянными, но мы можем и вести переговоры", - сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос о возможных договоренностях в тарифной политике.
https://ria.ru/20250405/pobeditel-2009461671.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047325_0:0:2693:2021_1920x0_80_0_0_fc2ce210bd9f105c2de3aaac8bb6716e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, в мире, введение трампом пошлин на импорт
США, Дональд Трамп, В мире, Введение Трампом пошлин на импорт
Американские пошлины планируются как постоянные заявил Трамп

Трамп: пошлины США будут постоянными, но не исключают переговоров со странами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что объявленные дополнительные пошлины на импортные товары могут быть постоянным явлением, но и переговоров с другими странами это не исключает.
«
"Пошлины могут быть постоянными, но мы можем и вести переговоры", - сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос о возможных договоренностях в тарифной политике.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Война всех против всех началась официально. Победителем будет Россия
5 апреля, 08:00
 
СШАДональд ТрампВ миреВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала