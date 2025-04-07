https://ria.ru/20250407/tramp-2009913792.html

Американские пошлины планируются как постоянные заявил Трамп

Американские пошлины планируются как постоянные заявил Трамп - РИА Новости, 07.04.2025

Американские пошлины планируются как постоянные заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявленные дополнительные пошлины на импортные товары могут быть постоянным явлением, но и переговоров с другими... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T22:34:00+03:00

2025-04-07T22:34:00+03:00

2025-04-07T22:53:00+03:00

сша

дональд трамп

в мире

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что объявленные дополнительные пошлины на импортные товары могут быть постоянным явлением, но и переговоров с другими странами это не исключает."Пошлины могут быть постоянными, но мы можем и вести переговоры", - сказал Трамп в Белом доме, отвечая на вопрос о возможных договоренностях в тарифной политике.

https://ria.ru/20250405/pobeditel-2009461671.html

сша

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, дональд трамп, в мире, введение трампом пошлин на импорт