Трамп заявил, что предпочел бы сделку с Ираном
Трамп заявил, что предпочел бы сделку с Ираном, чем противоположное
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что скорее предпочел бы сделку с Ираном, чем противоположное и отметил, что Израиль также хотел бы избежать эскалации.
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"Я бы не хотел противоположного, и Израиль бы не хотел, посмотрим, сможем ли мы это избежать", - заявил Трамп после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Трамп прямо не сказал, какие альтернативы им имеет в виду, отметив, что "достижение сделки было бы предпочтительней, чем противоположное".
Трамп 7 марта сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной проблематике. Тегеран отказался от прямого диалога с США, но допустил продолжение переговоров через посредников.
Трамп 30 марта заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил беспрецедентными бомбардировками исламской республики в случае отказа от сделки. В ответ Хаменеи отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.