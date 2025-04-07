https://ria.ru/20250407/tramp-2009913533.html

Трамп заявил, что предпочел бы сделку с Ираном

Трамп заявил, что предпочел бы сделку с Ираном - РИА Новости, 07.04.2025

Трамп заявил, что предпочел бы сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что скорее предпочел бы сделку с Ираном, чем противоположное и отметил, что Израиль также хотел бы избежать эскалации. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T22:30:00+03:00

2025-04-07T22:30:00+03:00

2025-04-07T22:57:00+03:00

израиль

в мире

иран

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что скорее предпочел бы сделку с Ираном, чем противоположное и отметил, что Израиль также хотел бы избежать эскалации."Я бы не хотел противоположного, и Израиль бы не хотел, посмотрим, сможем ли мы это избежать", - заявил Трамп после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.Трамп прямо не сказал, какие альтернативы им имеет в виду, отметив, что "достижение сделки было бы предпочтительней, чем противоположное".Трамп 7 марта сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной проблематике. Тегеран отказался от прямого диалога с США, но допустил продолжение переговоров через посредников.Трамп 30 марта заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил беспрецедентными бомбардировками исламской республики в случае отказа от сделки. В ответ Хаменеи отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.

https://ria.ru/20250407/iran-2009819841.html

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иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, в мире, иран, сша, дональд трамп, али хаменеи