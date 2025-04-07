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Трамп заявил, что предпочел бы сделку с Ираном - РИА Новости, 07.04.2025
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22:30 07.04.2025 (обновлено: 22:57 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/tramp-2009913533.html
Трамп заявил, что предпочел бы сделку с Ираном
Трамп заявил, что предпочел бы сделку с Ираном - РИА Новости, 07.04.2025
Трамп заявил, что предпочел бы сделку с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что скорее предпочел бы сделку с Ираном, чем противоположное и отметил, что Израиль также хотел бы избежать эскалации. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T22:30:00+03:00
2025-04-07T22:57:00+03:00
израиль
в мире
иран
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что скорее предпочел бы сделку с Ираном, чем противоположное и отметил, что Израиль также хотел бы избежать эскалации."Я бы не хотел противоположного, и Израиль бы не хотел, посмотрим, сможем ли мы это избежать", - заявил Трамп после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.Трамп прямо не сказал, какие альтернативы им имеет в виду, отметив, что "достижение сделки было бы предпочтительней, чем противоположное".Трамп 7 марта сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной проблематике. Тегеран отказался от прямого диалога с США, но допустил продолжение переговоров через посредников.Трамп 30 марта заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил беспрецедентными бомбардировками исламской республики в случае отказа от сделки. В ответ Хаменеи отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.
https://ria.ru/20250407/iran-2009819841.html
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израиль, в мире, иран, сша, дональд трамп, али хаменеи
Израиль, В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Али Хаменеи
Трамп заявил, что предпочел бы сделку с Ираном

Трамп заявил, что предпочел бы сделку с Ираном, чем противоположное

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что скорее предпочел бы сделку с Ираном, чем противоположное и отметил, что Израиль также хотел бы избежать эскалации.
«
"Я бы не хотел противоположного, и Израиль бы не хотел, посмотрим, сможем ли мы это избежать", - заявил Трамп после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.
Трамп прямо не сказал, какие альтернативы им имеет в виду, отметив, что "достижение сделки было бы предпочтительней, чем противоположное".
Трамп 7 марта сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной проблематике. Тегеран отказался от прямого диалога с США, но допустил продолжение переговоров через посредников.
Трамп 30 марта заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил беспрецедентными бомбардировками исламской республики в случае отказа от сделки. В ответ Хаменеи отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
США должны доказать, что хотят переговоров с Ираном, заявил президент ИРИ
Вчера, 15:27
 
ИзраильВ миреИранСШАДональд ТрампАли Хаменеи
 
 
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