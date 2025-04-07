https://ria.ru/20250407/tramp-2009913271.html

Трамп заявил о проведении прямых переговоров с Ираном

Трамп заявил о проведении прямых переговоров с Ираном - РИА Новости, 07.04.2025

Трамп заявил о проведении прямых переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о проведении прямых переговоров с Ираном, по его словам, в субботу состоится встреча "почти на высшем уровне" и есть надежда РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T22:25:00+03:00

2025-04-07T22:25:00+03:00

2025-04-07T22:50:00+03:00

в мире

иран

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

сша

израиль

дональд трамп

биньямин нетаньяху

али хаменеи

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о проведении прямых переговоров с Ираном, по его словам, в субботу состоится встреча "почти на высшем уровне" и есть надежда на сделку, поскольку никто не хочет противоположного."У нас идут прямые переговоры с Ираном. Они начали это. В субботу будет очень большая встреча, посмотрим, что будет", - заявил Трамп после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.По словам Трампа, переговоры с Ираном идут на самом высоком уровне, напрямую, с расчетом на достижение сделки. Президент добавил, что встреча в субботу будет "почти на высшем уровне".Трамп 7 марта сообщил, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи послание с предложением провести переговоры по ядерной проблематике. Тегеран отказался от прямого диалога с США, но допустил продолжение переговоров через посредников.Трамп 30 марта заявил, что через две недели введет дополнительные пошлины в отношении Ирана, если переговоры по ядерной программе не дадут результатов. Он также пригрозил беспрецедентными бомбардировками исламской республики в случае отказа от сделки. В ответ Хаменеи отметил, что не верит в вероятность военной интервенции США, но предупредил: любая попытка Вашингтона спровоцировать беспорядки в Иране встретит решительный отпор.

https://ria.ru/20250407/iran-2009819841.html

иран

сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, али хаменеи