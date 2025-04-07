https://ria.ru/20250407/tramp-2009912900.html

Трамп рассказал о переговорах с Нетаньяху

Трамп рассказал о переговорах с Нетаньяху - РИА Новости, 07.04.2025

Трамп рассказал о переговорах с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пришел к "хорошим решениям и выводам". РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T22:21:00+03:00

2025-04-07T22:21:00+03:00

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дональд трамп

биньямин нетаньяху

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пришел к "хорошим решениям и выводам"."Я думаю, мы пришли к некоторым довольно хорошим решениям и выводам, и после этого мы еще немного поработаем", - сказал он журналистам на встрече с Нетаньяху.Трамп добавил, что визит Нетаньяху является "короткой остановкой", но в Белом доме ценят его присутствие."Мы являемся друзьями Израиля", - отметил он.

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Наталья Макарова

дональд трамп, биньямин нетаньяху, сша, израиль, в мире