https://ria.ru/20250407/tramp-2009912900.html
Трамп рассказал о переговорах с Нетаньяху
Трамп рассказал о переговорах с Нетаньяху - РИА Новости, 07.04.2025
Трамп рассказал о переговорах с Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пришел к "хорошим решениям и выводам". РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T22:21:00+03:00
2025-04-07T22:21:00+03:00
2025-04-07T22:31:00+03:00
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пришел к "хорошим решениям и выводам"."Я думаю, мы пришли к некоторым довольно хорошим решениям и выводам, и после этого мы еще немного поработаем", - сказал он журналистам на встрече с Нетаньяху.Трамп добавил, что визит Нетаньяху является "короткой остановкой", но в Белом доме ценят его присутствие."Мы являемся друзьями Израиля", - отметил он.
https://ria.ru/20250407/netanyakhu-2009913149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, биньямин нетаньяху, сша, израиль, в мире
Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, США, Израиль, В мире
Трамп рассказал о переговорах с Нетаньяху
Трамп заявил, что на переговорах с Нетаньяху пришел к хорошим решениям и выводам