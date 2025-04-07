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Трамп рассказал о переговорах с Нетаньяху - РИА Новости, 07.04.2025
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22:21 07.04.2025 (обновлено: 22:31 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/tramp-2009912900.html
Трамп рассказал о переговорах с Нетаньяху
Трамп рассказал о переговорах с Нетаньяху - РИА Новости, 07.04.2025
Трамп рассказал о переговорах с Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пришел к "хорошим решениям и выводам". РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T22:21:00+03:00
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дональд трамп
биньямин нетаньяху
сша
израиль
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пришел к "хорошим решениям и выводам"."Я думаю, мы пришли к некоторым довольно хорошим решениям и выводам, и после этого мы еще немного поработаем", - сказал он журналистам на встрече с Нетаньяху.Трамп добавил, что визит Нетаньяху является "короткой остановкой", но в Белом доме ценят его присутствие."Мы являемся друзьями Израиля", - отметил он.
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дональд трамп, биньямин нетаньяху, сша, израиль, в мире
Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, США, Израиль, В мире
Трамп рассказал о переговорах с Нетаньяху

Трамп заявил, что на переговорах с Нетаньяху пришел к хорошим решениям и выводам

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пришел к "хорошим решениям и выводам".
«
"Я думаю, мы пришли к некоторым довольно хорошим решениям и выводам, и после этого мы еще немного поработаем", - сказал он журналистам на встрече с Нетаньяху.
Трамп добавил, что визит Нетаньяху является "короткой остановкой", но в Белом доме ценят его присутствие.
"Мы являемся друзьями Израиля", - отметил он.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуСШАИзраильВ мире
 
 
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