https://ria.ru/20250407/tramp-2009881572.html
Трамп недоволен паникой, образовавшейся из-за введения пошлин
Трамп недоволен паникой, образовавшейся из-за введения пошлин - РИА Новости, 07.04.2025
Трамп недоволен паникой, образовавшейся из-за введения пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил в сообщении в соцсети X, что "слабаки и глупцы" организовали в стране партию "паниканцев" из-за введенных им дополнительных... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T18:32:00+03:00
2025-04-07T18:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в сообщении в соцсети X, что "слабаки и глупцы" организовали в стране партию "паниканцев" из-за введенных им дополнительных пошлин. "У США есть шанс сделать что-то, что следовало сделать десятилетия назад. Не будьте слабаками, не будьте глупцами. Не будьте паниканцами - новая партия с активом из слабых и глупых людей. Будьте смелыми, сильными и терпеливыми, тогда результатом станет величие", - написал Трамп.В публикации Трамп употребил слово panican, вероятно, образованное им от слова "паника" (panic) по аналогии с "республиканцем" (Republican) или "американцем" (American). Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Президент США пообещал доход бюджета от пошлин 6-7 триллионов долларов.
https://ria.ru/20250406/tramp-2009592260.html
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сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Трамп недоволен паникой, образовавшейся из-за введения пошлин
Трамп назвал глупцами людей, паникующих из-за новых пошлин США