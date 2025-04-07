Власти Бангладеша попросили Трампа отложить введение пошлин
Премьер Бангладеша Юнус попросил Трампа отложить введение пошлин на три месяца
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 апр - РИА Новости. Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус направил письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой отложить применение ответных тарифных мер в отношении Бангладеш на три месяца, сообщило издание Daily Star со ссылкой на письмо главы страны.
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"Я хотел бы попросить вас любезно отложить применение ответной тарифной меры на экспорт Бангладеш в США на три месяца. Я искренне надеюсь, что вы удовлетворите эту просьбу", - написал Юнус.
Он отметил, что вскоре после инаугурации Трампа направил представителя Бангладеш в Вашингтон, чтобы сообщить о намерении существенно увеличить американский экспорт на быстрорастущий рынок Бангладеш. Ключевым направлением экспорта США в Бангладеш является американская сельскохозяйственная продукция, включая хлопок, пшеницу, кукурузу и сою.
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"Чтобы ускорить выход на рынок американского хлопка, мы завершаем строительство специального таможенного склада в Бангладеш, куда они будут иметь беспошлинный доступ", - отметил Юнус.
Он также предположил, что Трамп рад будет узнать, что в Бангладеш установлены "самые низкие тарифы на большинство товаров американского экспорта в регионе Южной Азии".
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"Мы продолжаем придерживаться нулевых тарифов на вышеуказанные американские сельскохозяйственные товары, а также на металлолом. Мы работаем над пятидесятипроцентным снижением тарифов на основные товары американского экспорта, такие как газовые турбины, полупроводники и медицинское оборудование", - добавил Юнус.
Глава временного правительства также отметил, что Бангладеш устраняет ряд нетарифных барьеров для экспорта из США, в частности, страна отменяет определенные требования к испытаниям, рационализирует требования к упаковке, маркировке и сертификации, а также принимает меры по упрощению торговли, такие как упрощение таможенных процедур и стандартов.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составит половину от того, что они взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Бангладеш ставка по новым пошлинам составит 37% и вступит в силу с 9 апреля.