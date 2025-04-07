https://ria.ru/20250407/tramp-2009801540.html

Трамп заявил об отсутствии инфляции в США

Трамп заявил об отсутствии инфляции в США - РИА Новости, 07.04.2025

Трамп заявил об отсутствии инфляции в США

Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии в стране инфляции и вновь призвал Федеральную резервную систему США (ФРС) снизить процентные ставки. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T14:14:00+03:00

2025-04-07T14:14:00+03:00

2025-04-07T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии в стране инфляции и вновь призвал Федеральную резервную систему США (ФРС) снизить процентные ставки.В феврале опрос компании Ipsos и газеты Washington Post показал, что 53% американцев не одобряют то, как Трамп управляет экономикой страны, а более 90% американцев негативно отзываются о ценах на продукты питания. Более 70% раскритиковали цены на бензин и энергию, столько же недовольны средним уровнем доходов. Также около 70% американцев выразили мнение, что пошлины увеличат цены на товары и нанесут ущерб американским рабочим и производителям."Цены на нефть снижаются, процентные ставки снижаются (медлительная ФРС должна снизить ставки!), цены на продукты питания снижаются, инфляции нет, и США, которыми долгое время злоупотребляли, получают миллиарды долларов в неделю из уже действующих пошлин от стран-эксплуататоров", - написал Трамп в соцсети Truth Social.По его мнению, Китай якобы больше всех злоупотребляет Соединёнными Штатами, и, введя дополнительные пошлины в размере 34% сверх своих "абсурдно высоких пошлин", Пекин проигнорировал его предупреждение о том, что странам-эксплуататорам не следует принимать ответные меры."Наши прошлые "лидеры" виноваты в том, что позволили этому и ещё много чему случиться с нашей страной", - заключил Трамп.Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.

https://ria.ru/20250406/poshliny-2009599573.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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