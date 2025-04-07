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Трамп заявил об отсутствии инфляции в США - РИА Новости, 07.04.2025
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14:14 07.04.2025 (обновлено: 14:42 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/tramp-2009801540.html
Трамп заявил об отсутствии инфляции в США
Трамп заявил об отсутствии инфляции в США - РИА Новости, 07.04.2025
Трамп заявил об отсутствии инфляции в США
Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии в стране инфляции и вновь призвал Федеральную резервную систему США (ФРС) снизить процентные ставки. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:14:00+03:00
2025-04-07T14:42:00+03:00
федеральная резервная система сша
сша
дональд трамп
в мире
экономика
китай
пекин
скотт бессент
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии в стране инфляции и вновь призвал Федеральную резервную систему США (ФРС) снизить процентные ставки.В феврале опрос компании Ipsos и газеты Washington Post показал, что 53% американцев не одобряют то, как Трамп управляет экономикой страны, а более 90% американцев негативно отзываются о ценах на продукты питания. Более 70% раскритиковали цены на бензин и энергию, столько же недовольны средним уровнем доходов. Также около 70% американцев выразили мнение, что пошлины увеличат цены на товары и нанесут ущерб американским рабочим и производителям."Цены на нефть снижаются, процентные ставки снижаются (медлительная ФРС должна снизить ставки!), цены на продукты питания снижаются, инфляции нет, и США, которыми долгое время злоупотребляли, получают миллиарды долларов в неделю из уже действующих пошлин от стран-эксплуататоров", - написал Трамп в соцсети Truth Social.По его мнению, Китай якобы больше всех злоупотребляет Соединёнными Штатами, и, введя дополнительные пошлины в размере 34% сверх своих "абсурдно высоких пошлин", Пекин проигнорировал его предупреждение о том, что странам-эксплуататорам не следует принимать ответные меры."Наши прошлые "лидеры" виноваты в том, что позволили этому и ещё много чему случиться с нашей страной", - заключил Трамп.Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.
https://ria.ru/20250406/poshliny-2009599573.html
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федеральная резервная система сша, сша, дональд трамп, в мире, экономика, китай, пекин, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
Федеральная резервная система США, США, Дональд Трамп, В мире, Экономика, Китай, Пекин, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп заявил об отсутствии инфляции в США

Трамп заявил об отсутствии инфляции в США и вновь призвал ФРС снизить ставки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп после окончания пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп после окончания пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии в стране инфляции и вновь призвал Федеральную резервную систему США (ФРС) снизить процентные ставки.
В феврале опрос компании Ipsos и газеты Washington Post показал, что 53% американцев не одобряют то, как Трамп управляет экономикой страны, а более 90% американцев негативно отзываются о ценах на продукты питания. Более 70% раскритиковали цены на бензин и энергию, столько же недовольны средним уровнем доходов. Также около 70% американцев выразили мнение, что пошлины увеличат цены на товары и нанесут ущерб американским рабочим и производителям.
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"Цены на нефть снижаются, процентные ставки снижаются (медлительная ФРС должна снизить ставки!), цены на продукты питания снижаются, инфляции нет, и США, которыми долгое время злоупотребляли, получают миллиарды долларов в неделю из уже действующих пошлин от стран-эксплуататоров", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
По его мнению, Китай якобы больше всех злоупотребляет Соединёнными Штатами, и, введя дополнительные пошлины в размере 34% сверх своих "абсурдно высоких пошлин", Пекин проигнорировал его предупреждение о том, что странам-эксплуататорам не следует принимать ответные меры.
"Наши прошлые "лидеры" виноваты в том, что позволили этому и ещё много чему случиться с нашей страной", - заключил Трамп.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля.
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Федеральная резервная система СШАСШАДональд ТрампВ миреЭкономикаКитайПекинСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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