https://ria.ru/20250407/tramp-2009795445.html

СМИ: премьер Италии намерена встретиться с Трампом 16 апреля

СМИ: премьер Италии намерена встретиться с Трампом 16 апреля - РИА Новости, 07.04.2025

СМИ: премьер Италии намерена встретиться с Трампом 16 апреля

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена 16 апреля направиться в США на встречу с президентом страны Дональдом Трампом для обсуждения снижения взаимных... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:38:00+03:00

2025-04-07T13:38:00+03:00

2025-04-07T13:38:00+03:00

сша

италия

дональд трамп

джорджа мелони

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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РИМ, 7 апр – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена 16 апреля направиться в США на встречу с президентом страны Дональдом Трампом для обсуждения снижения взаимных торговых тарифов, пишет в понедельник газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в правительстве. О предстоящем визите, отмечает издание, уже предупреждено посольство Италии в Вашингтоне. Аналогичную информацию опубликовала газета Repubblica. Как пишет Corriere, Мелони может стать своего рода посредником в переговорах между ЕС и США, результатом которых стало бы снижение взаимных пошлин. "Мелони может способствовать переговорам между Европой и США, чтобы избежать торговой войны", - приводит газета слова представителей правительства. Итальянская премьер-министр, говорится в статье, "единственный европейский лидер, у которого хорошие отношения с Трампом, который заявляет об этом и может положить их в основу начала переговоров". При этом возвращение к нулевым тарифам, по-видимому, на данный момент неприемлемо для Трампа, пишет Corriere, поэтому конкретной целью могло бы стать сокращение ставок вдвое и установление взаимных тарифов в размере 10%. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Так, на товары из ЕС пошлина составляет 20%.

https://ria.ru/20250205/monti-1997538148.html

https://ria.ru/20250204/eks-premer-1997309313.html

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сша, италия, дональд трамп, джорджа мелони, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире