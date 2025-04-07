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СМИ: премьер Италии намерена встретиться с Трампом 16 апреля - РИА Новости, 07.04.2025
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13:38 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/tramp-2009795445.html
СМИ: премьер Италии намерена встретиться с Трампом 16 апреля
СМИ: премьер Италии намерена встретиться с Трампом 16 апреля - РИА Новости, 07.04.2025
СМИ: премьер Италии намерена встретиться с Трампом 16 апреля
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена 16 апреля направиться в США на встречу с президентом страны Дональдом Трампом для обсуждения снижения взаимных... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:38:00+03:00
2025-04-07T13:38:00+03:00
сша
италия
дональд трамп
джорджа мелони
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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РИМ, 7 апр – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена 16 апреля направиться в США на встречу с президентом страны Дональдом Трампом для обсуждения снижения взаимных торговых тарифов, пишет в понедельник газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в правительстве. О предстоящем визите, отмечает издание, уже предупреждено посольство Италии в Вашингтоне. Аналогичную информацию опубликовала газета Repubblica. Как пишет Corriere, Мелони может стать своего рода посредником в переговорах между ЕС и США, результатом которых стало бы снижение взаимных пошлин. "Мелони может способствовать переговорам между Европой и США, чтобы избежать торговой войны", - приводит газета слова представителей правительства. Итальянская премьер-министр, говорится в статье, "единственный европейский лидер, у которого хорошие отношения с Трампом, который заявляет об этом и может положить их в основу начала переговоров". При этом возвращение к нулевым тарифам, по-видимому, на данный момент неприемлемо для Трампа, пишет Corriere, поэтому конкретной целью могло бы стать сокращение ставок вдвое и установление взаимных тарифов в размере 10%. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Так, на товары из ЕС пошлина составляет 20%.
https://ria.ru/20250205/monti-1997538148.html
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сша, италия, дональд трамп, джорджа мелони, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Италия, Дональд Трамп, Джорджа Мелони, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
СМИ: премьер Италии намерена встретиться с Трампом 16 апреля

Corriere della Sera: премьер Италии Мелони посетит США 16 апреля

© AP Photo / Alessandra TarantinoДжорджа Мелони
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Джорджа Мелони. Архивное фото
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РИМ, 7 апр – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена 16 апреля направиться в США на встречу с президентом страны Дональдом Трампом для обсуждения снижения взаимных торговых тарифов, пишет в понедельник газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в правительстве.
О предстоящем визите, отмечает издание, уже предупреждено посольство Италии в Вашингтоне. Аналогичную информацию опубликовала газета Repubblica.
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Как пишет Corriere, Мелони может стать своего рода посредником в переговорах между ЕС и США, результатом которых стало бы снижение взаимных пошлин.
"Мелони может способствовать переговорам между Европой и США, чтобы избежать торговой войны", - приводит газета слова представителей правительства. Итальянская премьер-министр, говорится в статье, "единственный европейский лидер, у которого хорошие отношения с Трампом, который заявляет об этом и может положить их в основу начала переговоров".
При этом возвращение к нулевым тарифам, по-видимому, на данный момент неприемлемо для Трампа, пишет Corriere, поэтому конкретной целью могло бы стать сокращение ставок вдвое и установление взаимных тарифов в размере 10%.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Так, на товары из ЕС пошлина составляет 20%.
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