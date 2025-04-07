https://ria.ru/20250407/tramp-2009728606.html

Трамп прокомментировал реакцию рынков на пошлины США

Трамп прокомментировал реакцию рынков на пошлины США - РИА Новости, 07.04.2025

Трамп прокомментировал реакцию рынков на пошлины США

Президент США Дональд Трамп, комментируя реакцию фондовых рынков на введенные им пошлины, заявил, что не хотел, чтобы что-то падало, но иногда для исправления... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T05:48:00+03:00

2025-04-07T05:48:00+03:00

2025-04-07T10:59:00+03:00

экономика

сша

китай

гонконг

дональд трамп

скотт бессент

ван и (политик)

nikkei

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047376_0:22:2600:1485_1920x0_80_0_0_5f30fb05fe94bb2319a2b55c3183c9be.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя реакцию фондовых рынков на введенные им пошлины, заявил, что не хотел, чтобы что-то падало, но иногда для исправления ситуации необходимо принимать лекарства. Японский индекс Nikkei в понедельник упал более чем на 8% вскоре после открытия торгов на фоне введения пошлин США. Биржа Гонконга открылась падением на 9% на фоне нового витка торговой войны КНР и США, резкое снижение наблюдается и на биржах материкового Китая. "Я не хочу, чтобы что-то падало, но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить", - заявил Трамп журналистам, его слова передает агентство Рейтер. Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.

https://ria.ru/20250406/poshliny-2009673874.html

https://ria.ru/20250407/tramp-2009722722.html

сша

китай

гонконг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, китай, гонконг, дональд трамп, скотт бессент, ван и (политик), nikkei, введение трампом пошлин на импорт