https://ria.ru/20250407/tramp-2009728606.html
Трамп прокомментировал реакцию рынков на пошлины США
Трамп прокомментировал реакцию рынков на пошлины США - РИА Новости, 07.04.2025
Трамп прокомментировал реакцию рынков на пошлины США
Президент США Дональд Трамп, комментируя реакцию фондовых рынков на введенные им пошлины, заявил, что не хотел, чтобы что-то падало, но иногда для исправления... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T05:48:00+03:00
2025-04-07T05:48:00+03:00
2025-04-07T10:59:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя реакцию фондовых рынков на введенные им пошлины, заявил, что не хотел, чтобы что-то падало, но иногда для исправления ситуации необходимо принимать лекарства. Японский индекс Nikkei в понедельник упал более чем на 8% вскоре после открытия торгов на фоне введения пошлин США. Биржа Гонконга открылась падением на 9% на фоне нового витка торговой войны КНР и США, резкое снижение наблюдается и на биржах материкового Китая. "Я не хочу, чтобы что-то падало, но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить", - заявил Трамп журналистам, его слова передает агентство Рейтер. Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.
https://ria.ru/20250406/poshliny-2009673874.html
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экономика, сша, китай, гонконг, дональд трамп, скотт бессент, ван и (политик), nikkei, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Китай, Гонконг, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Ван И (политик), Nikkei, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп прокомментировал реакцию рынков на пошлины США
Трамп о реакции на пошлины: иногда нужны лекарства, чтобы что-то исправить