https://ria.ru/20250407/tramp-2009722722.html
Трамп назвал условие сделки с Китаем
Трамп назвал условие сделки с Китаем - РИА Новости, 07.04.2025
Трамп назвал условие сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Китаем только в случае, если будет устранен дефицит торгового баланса, который сейчас имеется... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T02:56:00+03:00
2025-04-07T02:56:00+03:00
2025-04-07T03:15:00+03:00
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введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Китаем только в случае, если будет устранен дефицит торгового баланса, который сейчас имеется со стороны Штатов."Сотни миллиардов долларов в год мы теряем из-за Китая. И если мы не решим эту проблему, я не собираюсь заключать сделку. Я готов на сделку, но им придется решить проблему с профицитом…", — сказал президент, его слова приводит пресс-пул Белого дома.При этом Трамп вновь повторил, что Китай якобы "несет большой урон".Президент США 2 апреля объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.По мнению американского лидера, введение пошлин станет декларацией экономической независимости США и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В отношении Китая новые пошлины складываются с уже действующими и в сумме достигают 54 процентов. В ответ Госсовет КНР ввел дополнительные пошлины в размере 34 процента на все американские товары.
https://ria.ru/20250406/tramp-2009592260.html
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китай, дональд трамп, сша, введение трампом пошлин на импорт
Китай, Дональд Трамп, США, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп назвал условие сделки с Китаем
Трамп: сделка с Китаем будет заключена при устранении дефицита торгового баланса