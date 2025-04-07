https://ria.ru/20250407/torgovlya-2009872337.html

Глава МИД Индии обсудил с госсекретарем США заключение торгового соглашения

Глава МИД Индии обсудил с госсекретарем США заключение торгового соглашения - РИА Новости, 07.04.2025

Глава МИД Индии обсудил с госсекретарем США заключение торгового соглашения

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил в соцсети X, что обсудил с госсекретарем США Марко Рубио скорейшее заключения двустороннего торгового соглашения. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T17:42:00+03:00

2025-04-07T17:42:00+03:00

2025-04-07T17:42:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил в соцсети X, что обсудил с госсекретарем США Марко Рубио скорейшее заключения двустороннего торгового соглашения. "Обменялись мнениями по вопросам Индо-Тихоокеанского региона, Индийского субконтинента, Европы, Ближнего Востока/Западной Азии и Карибского бассейна. Согласились с важностью скорейшего заключения двустороннего торгового соглашения", - написал Джайшанкар по итогам телефонного разговора с Рубио.Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что другие страны взимают с ввозящих американские товары. В частности, для Индии ставка по новым пошлинам составит 26%. Ранее ряд экономистов заявил, что введенные США тарифы могут замедлить рост ВВП Индии на 20-40 базисных пунктов в текущем 2025-2026 финансовом году (с апреля 2025 года по март 2026 года) и парализовать, в частности, такие сектора, как алмазная промышленность Индии, которая более трети своего экспорта направляет в США. Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал 7 марта сообщил, что Индия рассчитывает уладить с США вопрос с тарифами в рамках будущего торгового соглашения, о разработке которого лидеры двух стран заявили во время визита индийского премьера Нарендры Моди в Соединенные Штаты в феврале. Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял 27 марта заявил, что переговоры по взаимно сбалансированному двустороннему торговому соглашению между индийской и американской сторонами должны завершиться к осени 2025 года. В 2023-2024 годах США были крупнейшим экономическим партнером Индии с двусторонней торговлей товарами на сумму в 119,71 миллиарда долларов (экспорт - на сумму в 77,51 миллиарда долларов, импорт - на сумму в 42,19 миллиарда долларов, профицит торгового баланса - на сумму в 35,31 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20250407/indija-2009794543.html

https://ria.ru/20250407/poshliny-2009863841.html

https://ria.ru/20250407/tramp-2009835531.html

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индия, сша, европа, субраманиам джайшанкар, марко рубио, дональд трамп, в мире