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Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 07.04.2025
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20:59 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/terrorizm-2009906484.html
Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом
Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 07.04.2025
Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущие вопросы взаимодействия двух РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T20:59:00+03:00
2025-04-07T20:59:00+03:00
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
дмитрий песков
союзное государство
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущие вопросы взаимодействия двух стран, а также затронули тему сотрудничества государств по линии спецслужб в борьбе с терроризмом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств обсудили текущие вопросы взаимодействия двух стран. Была также затронута тема сотрудничества по линии специальных служб России и Беларуси в борьбе с терроризмом", - сказал он.
https://ria.ru/20250407/putin--2009899001.html
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, дмитрий песков, союзное государство
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Союзное государство
Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом

Путин и Лукашенко обсудили взаимодействие спецслужб в борьбе с терроризмом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин разговаривает по телефону
Президент РФ Владимир Путин разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин разговаривает по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущие вопросы взаимодействия двух стран, а также затронули тему сотрудничества государств по линии спецслужб в борьбе с терроризмом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств обсудили текущие вопросы взаимодействия двух стран. Была также затронута тема сотрудничества по линии специальных служб России и Беларуси в борьбе с терроризмом", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Путин и Лукашенко поговорили по телефону
Вчера, 20:11
 
РоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковСоюзное государство
 
 
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