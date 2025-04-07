https://ria.ru/20250407/telta-2009793469.html
СК завершил расследования дела руководителей завода "Телта"
СК завершил расследования дела руководителей завода "Телта" - РИА Новости, 07.04.2025
СК завершил расследования дела руководителей завода "Телта"
Завершено расследование дела руководителей завода "Телта", обвиняемых в хищении 48 миллионов рублей на гособоронзаказе и попытке хищения 16 миллионов рублей,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:27:00+03:00
2025-04-07T13:27:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Завершено расследование дела руководителей завода "Телта", обвиняемых в хищении 48 миллионов рублей на гособоронзаказе и попытке хищения 16 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера указанного предприятия Елены Гришиной. Они обвиняются в мошенничестве и покушении на мошенничество при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 и часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ)... Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2017-2021 годах в ходе выполнения гособоронзаказа "Телта" заключила контракты на поставку устройств связи на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей, при этом Морозов, Высоков и Гришина внесли в бухгалтерские документы заведомо ложные сведения о затратах предприятия на приобретение комплектующих, тем самым похитив более 48 миллионов рублей.Кроме того, в 2020 и 2021 годах Морозов, Высоков и Гришина также внесли заведомо ложные сведения, пытаясь похитить свыше 16 миллионов рублей. Подчеркивается, что свой умысел они не смогли довести до конца, так как их преступная деятельность была пресечена.Морозов и Высоков арестованы, Гришина находится под домашним арестом.В ходе расследования уголовного дела на имущество Морозова – акции ОАО ПТЗ "Телта" и объекты недвижимости - судом наложен арест на сумму более 333 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250406/morohov-2009610969.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК завершил расследования дела руководителей завода "Телта"
СК завершил расследование дела руководителей завода "Телта" о хищениях
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Завершено расследование дела руководителей завода "Телта", обвиняемых в хищении 48 миллионов рублей на гособоронзаказе и попытке хищения 16 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова
, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера указанного предприятия Елены Гришиной. Они обвиняются в мошенничестве и покушении на мошенничество при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 и часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ
)... Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2017-2021 годах в ходе выполнения гособоронзаказа "Телта" заключила контракты на поставку устройств связи на сумму свыше 1,4 миллиарда рублей, при этом Морозов, Высоков и Гришина внесли в бухгалтерские документы заведомо ложные сведения о затратах предприятия на приобретение комплектующих, тем самым похитив более 48 миллионов рублей.
Кроме того, в 2020 и 2021 годах Морозов, Высоков и Гришина также внесли заведомо ложные сведения, пытаясь похитить свыше 16 миллионов рублей. Подчеркивается, что свой умысел они не смогли довести до конца, так как их преступная деятельность была пресечена.
Морозов и Высоков арестованы, Гришина находится под домашним арестом.
В ходе расследования уголовного дела на имущество Морозова – акции ОАО ПТЗ "Телта" и объекты недвижимости - судом наложен арест на сумму более 333 миллионов рублей.