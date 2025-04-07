Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты потери ВСУ в технике на территории Курской области - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:04 07.04.2025 (обновлено: 03:25 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/tekhnika-2009722825.html
Раскрыты потери ВСУ в технике на территории Курской области
Раскрыты потери ВСУ в технике на территории Курской области - РИА Новости, 07.04.2025
Раскрыты потери ВСУ в технике на территории Курской области
Украинские войска во время боевых действий на территории Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T03:04:00+03:00
2025-04-07T03:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006779545_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7deabb9e288d5f983ace484edc642b32.jpg
КУРСК, 7 апр – РИА Новости. Украинские войска во время боевых действий на территории Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных группировки войск "Север", а также опираясь на информацию о стоимости техники из открытых источников. "По нашим данным, в ходе курской авантюры группировка "Север" уничтожила около 1,5 тысяч единиц натовской техники", — сообщил источник в группировке.Часть подбитых машин эвакуировала ремонтная служба "Севера" для передачи в музейные экспозиции, другую часть направили в ремонтные базы для последующего восстановления и эксплуатации, уточнил собеседник агентства.Общая стоимость уничтоженной техники подсчитана РИА Новости на основе данных из открытых источников, она может быть ниже реальной на многие единицы техники (Abrams, Leopard, MaxxPro и другие).В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. По подсчетам РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили более 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.Согласно данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 320 военнослужащих, 404 танка и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250406/basovka-2009638583.html
https://ria.ru/20250406/vsu-2009667833.html
https://ria.ru/20250405/istochnik-2009468878.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006779545_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_96f298823e4b076dfc778025c4df8191.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Раскрыты потери ВСУ в технике на территории Курской области

ВСУ потеряли в Курской области техники НАТО на сумму 2,7 миллиарда долларов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревший бронеавтомобиль и танк ВСУ M1 Arbrams в Суджанском районе Курской области
Сгоревший бронеавтомобиль и танк ВСУ M1 Arbrams в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сгоревший бронеавтомобиль и танк ВСУ M1 Arbrams в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 7 апр – РИА Новости. Украинские войска во время боевых действий на территории Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных группировки войск "Север", а также опираясь на информацию о стоимости техники из открытых источников.
«
"По нашим данным, в ходе курской авантюры группировка "Север" уничтожила около 1,5 тысяч единиц натовской техники", — сообщил источник в группировке.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
ВС России освободили населенный пункт Басовка в Сумской области
Вчера, 13:48
Часть подбитых машин эвакуировала ремонтная служба "Севера" для передачи в музейные экспозиции, другую часть направили в ремонтные базы для последующего восстановления и эксплуатации, уточнил собеседник агентства.
Общая стоимость уничтоженной техники подсчитана РИА Новости на основе данных из открытых источников, она может быть ниже реальной на многие единицы техники (Abrams, Leopard, MaxxPro и другие).
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. По подсчетам РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили более 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотников в Курскую область
Вчера, 17:53
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
Согласно данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 320 военнослужащих, 404 танка и тысячи единиц другой техники.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Источник: группировка "Север" уничтожила в Курской области 15 бригад ВСУ
5 апреля, 03:36
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала