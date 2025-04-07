https://ria.ru/20250407/tekhnika-2009722825.html

Раскрыты потери ВСУ в технике на территории Курской области

Раскрыты потери ВСУ в технике на территории Курской области - РИА Новости, 07.04.2025

Раскрыты потери ВСУ в технике на территории Курской области

Украинские войска во время боевых действий на территории Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T03:04:00+03:00

2025-04-07T03:04:00+03:00

2025-04-07T03:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 7 апр – РИА Новости. Украинские войска во время боевых действий на территории Курской области потеряли 1,5 тысячи единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных группировки войск "Север", а также опираясь на информацию о стоимости техники из открытых источников. "По нашим данным, в ходе курской авантюры группировка "Север" уничтожила около 1,5 тысяч единиц натовской техники", — сообщил источник в группировке.Часть подбитых машин эвакуировала ремонтная служба "Севера" для передачи в музейные экспозиции, другую часть направили в ремонтные базы для последующего восстановления и эксплуатации, уточнил собеседник агентства.Общая стоимость уничтоженной техники подсчитана РИА Новости на основе данных из открытых источников, она может быть ниже реальной на многие единицы техники (Abrams, Leopard, MaxxPro и другие).В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. По подсчетам РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили более 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.Согласно данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 320 военнослужащих, 404 танка и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20250406/basovka-2009638583.html

https://ria.ru/20250406/vsu-2009667833.html

https://ria.ru/20250405/istochnik-2009468878.html

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безопасность, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины