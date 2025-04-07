https://ria.ru/20250407/tehnik-2009763258.html

Тайские врачи назвали причину смерти Паши Техника

Тайские врачи назвали причину смерти Паши Техника - РИА Новости, 07.04.2025

Тайские врачи назвали причину смерти Паши Техника

Причиной смерти рэпера Паши Техника таиландские врачи назвали легочную инфекцию, сообщил директор артиста Марк Яровный в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T11:19:00+03:00

2025-04-07T11:19:00+03:00

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таиланд

пхукет (остров)

павел ивлев

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Причиной смерти рэпера Паши Техника таиландские врачи назвали легочную инфекцию, сообщил директор артиста Марк Яровный в Telegram-канале. "Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей — легочная инфекция", — написал он. Сорокалетнего рэпера в конце марта госпитализировали на таиландском острове Пхукет с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии и умер 4 апреля.СМИ сообщали, что прощание с рэпером может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово, но в самой церкви РИА Новости сказали, что записей на отпевание в ближайшие дни нет.

https://ria.ru/20250406/telo-2009648201.html

https://ria.ru/20250405/tekhnik-2009460038.html

таиланд

пхукет (остров)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

таиланд, пхукет (остров), павел ивлев