Тайские врачи назвали причину смерти Паши Техника
Директор Паши Техника Яровный: причиной смерти артиста стала легочная инфекция
© Фото : @techniquepashaliveРэпер Паша Техник
© Фото : @techniquepashalive
Рэпер Паша Техник. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Причиной смерти рэпера Паши Техника таиландские врачи назвали легочную инфекцию, сообщил директор артиста Марк Яровный в Telegram-канале.
"Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей — легочная инфекция", — написал он.
Паша Техник (Павел Ивлев) — российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
Сорокалетнего рэпера в конце марта госпитализировали на таиландском острове Пхукет с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии и умер 4 апреля.
СМИ сообщали, что прощание с рэпером может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово, но в самой церкви РИА Новости сказали, что записей на отпевание в ближайшие дни нет.
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