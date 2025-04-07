Рейтинг@Mail.ru
Тайские врачи назвали причину смерти Паши Техника - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 07.04.2025 (обновлено: 13:31 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/tehnik-2009763258.html
Тайские врачи назвали причину смерти Паши Техника
Тайские врачи назвали причину смерти Паши Техника - РИА Новости, 07.04.2025
Тайские врачи назвали причину смерти Паши Техника
Причиной смерти рэпера Паши Техника таиландские врачи назвали легочную инфекцию, сообщил директор артиста Марк Яровный в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T11:19:00+03:00
2025-04-07T13:31:00+03:00
таиланд
пхукет (остров)
павел ивлев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009501488_0:173:1080:781_1920x0_80_0_0_eaa817b73239731d633c9b4cce10e1f9.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Причиной смерти рэпера Паши Техника таиландские врачи назвали легочную инфекцию, сообщил директор артиста Марк Яровный в Telegram-канале. "Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей — легочная инфекция", — написал он. Сорокалетнего рэпера в конце марта госпитализировали на таиландском острове Пхукет с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии и умер 4 апреля.СМИ сообщали, что прощание с рэпером может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово, но в самой церкви РИА Новости сказали, что записей на отпевание в ближайшие дни нет.
https://ria.ru/20250406/telo-2009648201.html
https://ria.ru/20250405/tekhnik-2009460038.html
таиланд
пхукет (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/05/2009501488_0:166:1080:976_1920x0_80_0_0_622f5ef26971f5a3db8767e53caa7e9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, пхукет (остров), павел ивлев
Таиланд, Пхукет (остров), Павел Ивлев
Тайские врачи назвали причину смерти Паши Техника

Директор Паши Техника Яровный: причиной смерти артиста стала легочная инфекция

© Фото : @techniquepashaliveРэпер Паша Техник
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : @techniquepashalive
Рэпер Паша Техник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Причиной смерти рэпера Паши Техника таиландские врачи назвали легочную инфекцию, сообщил директор артиста Марк Яровный в Telegram-канале.
"Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей — легочная инфекция", — написал он.
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Друг Паши Техника рассказал о подготовке транспортировки тела в Москву
6 апреля, 14:42

Паша Техник (Павел Ивлев) — российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.

Сорокалетнего рэпера в конце марта госпитализировали на таиландском острове Пхукет с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии и умер 4 апреля.
СМИ сообщали, что прощание с рэпером может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово, но в самой церкви РИА Новости сказали, что записей на отпевание в ближайшие дни нет.
Рэпер Паша Техник в Тверском районном суде - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Умер Паша Техник: биография и творчество скандального рэпера
5 апреля, 01:02
 
ТаиландПхукет (остров)Павел Ивлев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала