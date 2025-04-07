https://ria.ru/20250407/tehnik-2009745917.html

Тело Паши Техника во вторник отправят в Москву

Тело Паши Техника во вторник отправят в Москву - РИА Новости, 07.04.2025

Тело Паши Техника во вторник отправят в Москву

Тело Паши Техника (Павла Ивлева) будет отправлено во вторник вечером из Таиланда в Москву, сообщил директор рэпера Марк Яровный на видео, опубликованном в его... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T09:38:00+03:00

2025-04-07T09:38:00+03:00

2025-04-07T09:38:00+03:00

москва

таиланд

пхукет (остров)

павел ивлев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882869768_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_9df62e6028555f4082ee5a3dad75e190.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Тело Паши Техника (Павла Ивлева) будет отправлено во вторник вечером из Таиланда в Москву, сообщил директор рэпера Марк Яровный на видео, опубликованном в его Telegram-канале. "Он транспортируется завтра вечерним бортом, вылетает в Москву. Утром 9 числа он будет в Москве", - сказал он. По словам директора артиста, после транспортировки объявят о дате и месте прощания. "Церемония будет открытая, у всех будет возможность прийти и попрощаться с Пашей… Потом мы повезем хоронить уже узким кругом", - добавил он. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. Ранее в СМИ появилась информация, что прощание с Пашей Техником может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово, при этом в самой церкви РИА Новости сообщили, что пока записей на отпевание в ближайшие дни нет. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.

https://ria.ru/20250406/telo-2009648201.html

https://ria.ru/20250405/tekhnik-2009460038.html

москва

таиланд

пхукет (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, таиланд, пхукет (остров), павел ивлев