Тело Паши Техника во вторник отправят в Москву
Тело Паши Техника во вторник вечером отправят из Таиланда в Москву
Рэпер Паша Техник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Тело Паши Техника (Павла Ивлева) будет отправлено во вторник вечером из Таиланда в Москву, сообщил директор рэпера Марк Яровный на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
"Он транспортируется завтра вечерним бортом, вылетает в Москву. Утром 9 числа он будет в Москве", - сказал он.
По словам директора артиста, после транспортировки объявят о дате и месте прощания. "Церемония будет открытая, у всех будет возможность прийти и попрощаться с Пашей… Потом мы повезем хоронить уже узким кругом", - добавил он.
В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации.
Ранее в СМИ появилась информация, что прощание с Пашей Техником может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово, при этом в самой церкви РИА Новости сообщили, что пока записей на отпевание в ближайшие дни нет.
Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
Умер Паша Техник: биография и творчество скандального рэпера
5 апреля, 01:02