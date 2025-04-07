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Тело Паши Техника во вторник отправят в Москву - РИА Новости, 07.04.2025
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09:38 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/tehnik-2009745917.html
Тело Паши Техника во вторник отправят в Москву
Тело Паши Техника во вторник отправят в Москву - РИА Новости, 07.04.2025
Тело Паши Техника во вторник отправят в Москву
Тело Паши Техника (Павла Ивлева) будет отправлено во вторник вечером из Таиланда в Москву, сообщил директор рэпера Марк Яровный на видео, опубликованном в его... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T09:38:00+03:00
2025-04-07T09:38:00+03:00
москва
таиланд
пхукет (остров)
павел ивлев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Тело Паши Техника (Павла Ивлева) будет отправлено во вторник вечером из Таиланда в Москву, сообщил директор рэпера Марк Яровный на видео, опубликованном в его Telegram-канале. "Он транспортируется завтра вечерним бортом, вылетает в Москву. Утром 9 числа он будет в Москве", - сказал он. По словам директора артиста, после транспортировки объявят о дате и месте прощания. "Церемония будет открытая, у всех будет возможность прийти и попрощаться с Пашей… Потом мы повезем хоронить уже узким кругом", - добавил он. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. Ранее в СМИ появилась информация, что прощание с Пашей Техником может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово, при этом в самой церкви РИА Новости сообщили, что пока записей на отпевание в ближайшие дни нет. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
https://ria.ru/20250406/telo-2009648201.html
https://ria.ru/20250405/tekhnik-2009460038.html
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москва, таиланд, пхукет (остров), павел ивлев
Москва, Таиланд, Пхукет (остров), Павел Ивлев
Тело Паши Техника во вторник отправят в Москву

Тело Паши Техника во вторник вечером отправят из Таиланда в Москву

© Фото : Московские суды общей юрисдикцииРэпер Паша Техник
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : Московские суды общей юрисдикции
Рэпер Паша Техник. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Тело Паши Техника (Павла Ивлева) будет отправлено во вторник вечером из Таиланда в Москву, сообщил директор рэпера Марк Яровный на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
"Он транспортируется завтра вечерним бортом, вылетает в Москву. Утром 9 числа он будет в Москве", - сказал он.
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По словам директора артиста, после транспортировки объявят о дате и месте прощания. "Церемония будет открытая, у всех будет возможность прийти и попрощаться с Пашей… Потом мы повезем хоронить уже узким кругом", - добавил он.
В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации.
Ранее в СМИ появилась информация, что прощание с Пашей Техником может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово, при этом в самой церкви РИА Новости сообщили, что пока записей на отпевание в ближайшие дни нет.
Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
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