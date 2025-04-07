https://ria.ru/20250407/tarologi-2009797373.html

Правительство дало рекомендации к проекту о запрете рекламы тарологов

Правительство дало рекомендации к проекту о запрете рекламы тарологов - РИА Новости, 07.04.2025

Правительство дало рекомендации к проекту о запрете рекламы тарологов

Правительство РФ считает нуждающимся в существенной доработке законопроект о запрете рекламы услуг тарологов, следует из копии проекта отзыва кабмина, документ... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:52:00+03:00

2025-04-07T13:52:00+03:00

2025-04-07T13:58:00+03:00

россия

экономика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство РФ считает нуждающимся в существенной доработке законопроект о запрете рекламы услуг тарологов, следует из копии проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается запретить рекламу услуг тарологов, а также предлагается развить механизмы по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, содержащих такую информацию."Законопроект нуждается в существенной доработке", - сказано в документе.В кабмине отмечают, что согласно действующему закону "О рекламе" на рекламодателя уже возложена ответственность за распространение недостоверной информации, содержащейся в рекламе услуг. В документе подчеркивается, что данное требование применяется к любой недостоверной информации, в том числе к информации об услугах таролога."В законодательстве Российской Федерации и в законопроекте отсутствуют определения используемых в законопроекте понятий "эзотерические услуги" и "услуги таролога". Таким образом, проектируемые законопроектом требования допускают произвольное толкование, что приведет к существенным противоречиям в правоприменительной практике вплоть до невозможности исполнения таких требований", - сказано в документе.Кроме того отмечается, что рекламирование рассматриваемых услуг может осуществляться и с использованием иных, нейтральных формулировок, не подпадающих под действие положений законопроекта, в связи с чем их реализация не позволит достичь заявленной цели.

https://ria.ru/20241117/taro-1984231647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика