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Правительство дало рекомендации к проекту о запрете рекламы тарологов - РИА Новости, 07.04.2025
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13:52 07.04.2025 (обновлено: 13:58 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/tarologi-2009797373.html
Правительство дало рекомендации к проекту о запрете рекламы тарологов
Правительство дало рекомендации к проекту о запрете рекламы тарологов - РИА Новости, 07.04.2025
Правительство дало рекомендации к проекту о запрете рекламы тарологов
Правительство РФ считает нуждающимся в существенной доработке законопроект о запрете рекламы услуг тарологов, следует из копии проекта отзыва кабмина, документ... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:52:00+03:00
2025-04-07T13:58:00+03:00
россия
экономика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство РФ считает нуждающимся в существенной доработке законопроект о запрете рекламы услуг тарологов, следует из копии проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается запретить рекламу услуг тарологов, а также предлагается развить механизмы по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, содержащих такую информацию."Законопроект нуждается в существенной доработке", - сказано в документе.В кабмине отмечают, что согласно действующему закону "О рекламе" на рекламодателя уже возложена ответственность за распространение недостоверной информации, содержащейся в рекламе услуг. В документе подчеркивается, что данное требование применяется к любой недостоверной информации, в том числе к информации об услугах таролога."В законодательстве Российской Федерации и в законопроекте отсутствуют определения используемых в законопроекте понятий "эзотерические услуги" и "услуги таролога". Таким образом, проектируемые законопроектом требования допускают произвольное толкование, что приведет к существенным противоречиям в правоприменительной практике вплоть до невозможности исполнения таких требований", - сказано в документе.Кроме того отмечается, что рекламирование рассматриваемых услуг может осуществляться и с использованием иных, нейтральных формулировок, не подпадающих под действие положений законопроекта, в связи с чем их реализация не позволит достичь заявленной цели.
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россия, экономика
Россия, Экономика
Правительство дало рекомендации к проекту о запрете рекламы тарологов

Правительство считает, что проект о запрете рекламы тарологов нужно доработать

© Fotolia / beemanjaКарты таро
Карты таро - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Fotolia / beemanja
Карты таро. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство РФ считает нуждающимся в существенной доработке законопроект о запрете рекламы услуг тарологов, следует из копии проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается запретить рекламу услуг тарологов, а также предлагается развить механизмы по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, содержащих такую информацию.
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"Законопроект нуждается в существенной доработке", - сказано в документе.
В кабмине отмечают, что согласно действующему закону "О рекламе" на рекламодателя уже возложена ответственность за распространение недостоверной информации, содержащейся в рекламе услуг. В документе подчеркивается, что данное требование применяется к любой недостоверной информации, в том числе к информации об услугах таролога.
"В законодательстве Российской Федерации и в законопроекте отсутствуют определения используемых в законопроекте понятий "эзотерические услуги" и "услуги таролога". Таким образом, проектируемые законопроектом требования допускают произвольное толкование, что приведет к существенным противоречиям в правоприменительной практике вплоть до невозможности исполнения таких требований", - сказано в документе.
Кроме того отмечается, что рекламирование рассматриваемых услуг может осуществляться и с использованием иных, нейтральных формулировок, не подпадающих под действие положений законопроекта, в связи с чем их реализация не позволит достичь заявленной цели.
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