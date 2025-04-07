https://ria.ru/20250407/tankery-2009826101.html

С владельцев затонувших танкеров хотят взыскать 315 миллионов рублей

С владельцев затонувших танкеров хотят взыскать 315 миллионов рублей - РИА Новости, 07.04.2025

С владельцев затонувших танкеров хотят взыскать 315 миллионов рублей

"Морспасслужба" просит в качестве компенсации по иску к владельцам потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть" почти 315 миллионов рублей,... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T15:55:00+03:00

2025-04-07T15:55:00+03:00

2025-04-07T17:05:00+03:00

происшествия

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 7 апр – РИА Новости. "Морспасслужба" просит в качестве компенсации по иску к владельцам потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть" почти 315 миллионов рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Краснодарского края."Морспасслужба" обратилась в суд с иском к компаниям ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл". Третьими лицами по иску проходят САО "ВСК" и компания-судовладелец - ЗАО "Волгатранснефть". Иск связан с компенсацией расходов на проведение работ по ликвидации последствий крушения танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212".Судовладельцы также предложили создать два фонда на общую сумму свыше миллиарда рублей для компенсации ущерба в результате ЧП с танкерами."В бумажном варианте только документы, подтверждающие водолазные работы. На (предоставленном - ред.) диске вся документация, обосновывающая сумму, которая предоставлена к расчету об увеличении размера исковых требований… 314 миллионов 501 тысяча 704 рубля", - сказал представитель "Морспасслужбы", отвечая на вопрос, сколько просит сторона в качестве компенсации.В понедельник в ходе судебного заседания истец представил первый пакет документов, подтверждающих первичный расчёт цены иска. "Акты выполненных работ, платежные поручения, ведомости бухгалтерские, заработная плата, всё", - добавил представитель.При этом представитель "Каматрансойл" возражает по существу заявленных "Морспасслужбой" исковых требований, утверждая, что в расчет иска заявлены позиции, "которые ни при каких обстоятельствах возмещению не подлежат". Эти позиции касаются, в частности, того, что аварийно-спасательная работа "Морспасслужбы" не является объектом налогообложения НДС."Поэтому НДС ни при каких условиях к изысканию не подлежит. Кроме того, в расчет требований включены общехозяйственные расходы, накладные расходы и еще сопутствующие расходы на общую стоимость порядка 48-50%. Поскольку "Морспасслужба" осуществляла аварийно-спасательные работы не на основании договора, а была привлечена (госорганами - ред.), то деятельность аварийно-спасательная не являлась коммерческой - поскольку эти расходы образуют прибыль предприятия, в данном случае не подлежат включению в состав взыскиваемых выгод", - сказала ответчик, отмечая, что их позиция может быть скорректирована с учетом представленных истцом документов.Следующее заседание назначено на 14 мая.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250404/starovojt-2009309941.html

https://ria.ru/20250326/tanker-2007449636.html

https://ria.ru/20250404/tankery-2009298127.html

керченский пролив

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

происшествия, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край