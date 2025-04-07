Рейтинг@Mail.ru
С владельцев затонувших танкеров хотят взыскать 315 миллионов рублей - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 07.04.2025 (обновлено: 17:05 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/tankery-2009826101.html
С владельцев затонувших танкеров хотят взыскать 315 миллионов рублей
С владельцев затонувших танкеров хотят взыскать 315 миллионов рублей - РИА Новости, 07.04.2025
С владельцев затонувших танкеров хотят взыскать 315 миллионов рублей
"Морспасслужба" просит в качестве компенсации по иску к владельцам потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть" почти 315 миллионов рублей,... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T15:55:00+03:00
2025-04-07T17:05:00+03:00
происшествия
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997654880_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_1825159f0ea32312b59eae96db335ad1.jpg
КРАСНОДАР, 7 апр – РИА Новости. "Морспасслужба" просит в качестве компенсации по иску к владельцам потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть" почти 315 миллионов рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Краснодарского края."Морспасслужба" обратилась в суд с иском к компаниям ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл". Третьими лицами по иску проходят САО "ВСК" и компания-судовладелец - ЗАО "Волгатранснефть". Иск связан с компенсацией расходов на проведение работ по ликвидации последствий крушения танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212".Судовладельцы также предложили создать два фонда на общую сумму свыше миллиарда рублей для компенсации ущерба в результате ЧП с танкерами."В бумажном варианте только документы, подтверждающие водолазные работы. На (предоставленном - ред.) диске вся документация, обосновывающая сумму, которая предоставлена к расчету об увеличении размера исковых требований… 314 миллионов 501 тысяча 704 рубля", - сказал представитель "Морспасслужбы", отвечая на вопрос, сколько просит сторона в качестве компенсации.В понедельник в ходе судебного заседания истец представил первый пакет документов, подтверждающих первичный расчёт цены иска. "Акты выполненных работ, платежные поручения, ведомости бухгалтерские, заработная плата, всё", - добавил представитель.При этом представитель "Каматрансойл" возражает по существу заявленных "Морспасслужбой" исковых требований, утверждая, что в расчет иска заявлены позиции, "которые ни при каких обстоятельствах возмещению не подлежат". Эти позиции касаются, в частности, того, что аварийно-спасательная работа "Морспасслужбы" не является объектом налогообложения НДС."Поэтому НДС ни при каких условиях к изысканию не подлежит. Кроме того, в расчет требований включены общехозяйственные расходы, накладные расходы и еще сопутствующие расходы на общую стоимость порядка 48-50%. Поскольку "Морспасслужба" осуществляла аварийно-спасательные работы не на основании договора, а была привлечена (госорганами - ред.), то деятельность аварийно-спасательная не являлась коммерческой - поскольку эти расходы образуют прибыль предприятия, в данном случае не подлежат включению в состав взыскиваемых выгод", - сказала ответчик, отмечая, что их позиция может быть скорректирована с учетом представленных истцом документов.Следующее заседание назначено на 14 мая.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250404/starovojt-2009309941.html
https://ria.ru/20250326/tanker-2007449636.html
https://ria.ru/20250404/tankery-2009298127.html
керченский пролив
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997654880_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e132d2bb8ddfe951b61f65ac49a40c43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край
Происшествия, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Краснодарский край
С владельцев затонувших танкеров хотят взыскать 315 миллионов рублей

"Морспасслужба" требует от владельцев потерпевших крушение танкеров 315 млн руб

© Фото : Министерство транспорта РоссииДемонтаж надстройки танкера "Волгонефть-239"
Демонтаж надстройки танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© Фото : Министерство транспорта России
Демонтаж надстройки танкера "Волгонефть-239". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 7 апр – РИА Новости. "Морспасслужба" просит в качестве компенсации по иску к владельцам потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров "Волгонефть" почти 315 миллионов рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Краснодарского края.
"Морспасслужба" обратилась в суд с иском к компаниям ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл". Третьими лицами по иску проходят САО "ВСК" и компания-судовладелец - ЗАО "Волгатранснефть". Иск связан с компенсацией расходов на проведение работ по ликвидации последствий крушения танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212".
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Старовойт назвал причины крушения танкеров в Керченском проливе
4 апреля, 17:25
Судовладельцы также предложили создать два фонда на общую сумму свыше миллиарда рублей для компенсации ущерба в результате ЧП с танкерами.
«
"В бумажном варианте только документы, подтверждающие водолазные работы. На (предоставленном - ред.) диске вся документация, обосновывающая сумму, которая предоставлена к расчету об увеличении размера исковых требований… 314 миллионов 501 тысяча 704 рубля", - сказал представитель "Морспасслужбы", отвечая на вопрос, сколько просит сторона в качестве компенсации.
В понедельник в ходе судебного заседания истец представил первый пакет документов, подтверждающих первичный расчёт цены иска. "Акты выполненных работ, платежные поручения, ведомости бухгалтерские, заработная плата, всё", - добавил представитель.
При этом представитель "Каматрансойл" возражает по существу заявленных "Морспасслужбой" исковых требований, утверждая, что в расчет иска заявлены позиции, "которые ни при каких обстоятельствах возмещению не подлежат". Эти позиции касаются, в частности, того, что аварийно-спасательная работа "Морспасслужбы" не является объектом налогообложения НДС.
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Часть ущерба от ЧП с танкерами на Кубани могут взыскать с фонда в Лондоне
26 марта, 14:20
"Поэтому НДС ни при каких условиях к изысканию не подлежит. Кроме того, в расчет требований включены общехозяйственные расходы, накладные расходы и еще сопутствующие расходы на общую стоимость порядка 48-50%. Поскольку "Морспасслужба" осуществляла аварийно-спасательные работы не на основании договора, а была привлечена (госорганами - ред.), то деятельность аварийно-спасательная не являлась коммерческой - поскольку эти расходы образуют прибыль предприятия, в данном случае не подлежат включению в состав взыскиваемых выгод", - сказала ответчик, отмечая, что их позиция может быть скорректирована с учетом представленных истцом документов.
Следующее заседание назначено на 14 мая.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
Демонтаж надстройки танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Росприроднадзор оценил ущерб от ЧП с танкерами в Черном море
4 апреля, 12:23
 
ПроисшествияКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливеКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала