Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области уничтожили танк ВСУ Abrams - РИА Новости, 07.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 07.04.2025 (обновлено: 17:31 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/tank-2009835723.html
В Сумской области уничтожили танк ВСУ Abrams
В Сумской области уничтожили танк ВСУ Abrams - РИА Новости, 07.04.2025
В Сумской области уничтожили танк ВСУ Abrams
Российские бойцы с помощью FPV-дронов уничтожили в Сумской области танк ВСУ Abrams, рассказало Минобороны. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T16:41:00+03:00
2025-04-07T17:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009835869_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6d07ba4c2f2107ce603614c75eeb7c4.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские бойцы с помощью FPV-дронов уничтожили в Сумской области танк ВСУ Abrams, рассказало Минобороны.&quot;Расчетами FPV-дронов группировки войск &quot;Север&quot; выведен из строя очередной американский танк &quot;Абрамс&quot; ВСУ, пытавшийся вести огонь по позициям российских подразделений&quot;, — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что операторы ударных дронов получили координаты от разведывательных беспилотников. После этого они прямым попаданием остановили боевую машину противника.На видео, опубликованном Минобороны, демонстрируется попадание дрона в танк. Затем на кадрах, снятых другим беспилотником, облетающим Abrams, хорошо виден нанесенный машине ущерб.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение танка Abrams ВСУ с помощью FPV-дронов
Российские военнослужащие с помощью FPV-дронов уничтожили танк Abrams ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны
2025-04-07T16:41
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009835869_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fe7260dcb6bb5593fef60e5b9e29498d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Россия
В Сумской области уничтожили танк ВСУ Abrams

Минобороны: российские военные уничтожили танк ВСУ Abrams в Сумской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские бойцы с помощью FPV-дронов уничтожили в Сумской области танк ВСУ Abrams, рассказало Минобороны.
«

"Расчетами FPV-дронов группировки войск "Север" выведен из строя очередной американский танк "Абрамс" ВСУ, пытавшийся вести огонь по позициям российских подразделений", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что операторы ударных дронов получили координаты от разведывательных беспилотников. После этого они прямым попаданием остановили боевую машину противника.
На видео, опубликованном Минобороны, демонстрируется попадание дрона в танк. Затем на кадрах, снятых другим беспилотником, облетающим Abrams, хорошо виден нанесенный машине ущерб.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала