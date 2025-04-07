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В Сумской области уничтожили танк ВСУ Abrams
В Сумской области уничтожили танк ВСУ Abrams - РИА Новости, 07.04.2025
В Сумской области уничтожили танк ВСУ Abrams
Российские бойцы с помощью FPV-дронов уничтожили в Сумской области танк ВСУ Abrams, рассказало Минобороны. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T16:41:00+03:00
2025-04-07T16:41:00+03:00
2025-04-07T17:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские бойцы с помощью FPV-дронов уничтожили в Сумской области танк ВСУ Abrams, рассказало Минобороны."Расчетами FPV-дронов группировки войск "Север" выведен из строя очередной американский танк "Абрамс" ВСУ, пытавшийся вести огонь по позициям российских подразделений", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что операторы ударных дронов получили координаты от разведывательных беспилотников. После этого они прямым попаданием остановили боевую машину противника.На видео, опубликованном Минобороны, демонстрируется попадание дрона в танк. Затем на кадрах, снятых другим беспилотником, облетающим Abrams, хорошо виден нанесенный машине ущерб.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Уничтожение танка Abrams ВСУ с помощью FPV-дронов
Российские военнослужащие с помощью FPV-дронов уничтожили танк Abrams ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны
2025-04-07T16:41
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PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сумская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Россия
В Сумской области уничтожили танк ВСУ Abrams
Минобороны: российские военные уничтожили танк ВСУ Abrams в Сумской области