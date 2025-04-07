https://ria.ru/20250407/tank-2009835723.html

В Сумской области уничтожили танк ВСУ Abrams

В Сумской области уничтожили танк ВСУ Abrams - РИА Новости, 07.04.2025

В Сумской области уничтожили танк ВСУ Abrams

Российские бойцы с помощью FPV-дронов уничтожили в Сумской области танк ВСУ Abrams, рассказало Минобороны. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T16:41:00+03:00

2025-04-07T16:41:00+03:00

2025-04-07T17:31:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские бойцы с помощью FPV-дронов уничтожили в Сумской области танк ВСУ Abrams, рассказало Минобороны."Расчетами FPV-дронов группировки войск "Север" выведен из строя очередной американский танк "Абрамс" ВСУ, пытавшийся вести огонь по позициям российских подразделений", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что операторы ударных дронов получили координаты от разведывательных беспилотников. После этого они прямым попаданием остановили боевую машину противника.На видео, опубликованном Минобороны, демонстрируется попадание дрона в танк. Затем на кадрах, снятых другим беспилотником, облетающим Abrams, хорошо виден нанесенный машине ущерб.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение танка Abrams ВСУ с помощью FPV-дронов Российские военнослужащие с помощью FPV-дронов уничтожили танк Abrams ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны 2025-04-07T16:41 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сумская область, вооруженные силы украины, россия