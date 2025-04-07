СВР узнала о планах Латвии по массовому сносу военных мемориалов
СВР: Латвия планирует массовое уничтожение мемориалов под видом исследований
Снос памятника Освободителям Риги. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Латвия в преддверии 80-летия Победы собирается уничтожить треть монументов над братскими могилами, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"По поступающей в СВР информации, латвийские власти в неудержимом стремлении омрачить празднование 9 мая сего года 80-летия Великой Победы прорабатывают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов", — говорится в релизе.
Как отметили в разведке, чтобы придать акту вандализма видимость цивилизованности, предполагается действовать строго в рамках закона, то есть провести фиктивные археологические исследования, которые должны будут "во что бы то ни стало опровергнуть" существование под мемориалами массовых захоронений бойцов.
Для исполнения этого замысла пригласили один из поисковых отрядов, которому предстоит надругаться над могилами и сфабриковать нужные протоколы раскопок об отсутствии следов захоронения. За это исполнителям заплатят. Начать планируется с православного Торнякалнского и воинского Братского кладбищ в Риге, уточнили в СВР.
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"По всей видимости, пещерная русофобия латвийских властей и страх перед Россией довели их до не поддающегося здравому смыслу решения — объявить войну павшим воинам. Однако их расчет на то, что все пройдет безнаказанно, поскольку мертвые смолчат, ошибочен. Планы "гробокопателей" теперь известны, а нынешние власти Латвии еще раз продемонстрировали, что понятия чести, достоинства и благодарности павшим за их свободу им незнакомы", — заключили в пресс-службе.
В августе 2022 года в Риге снесли Памятник освободителям, воздвигнутый в 1985 году в память о погибших в боях за столицу Латвии. Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о Победе в Великой Отечественной войне.