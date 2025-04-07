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СВР узнала о планах Латвии по массовому сносу военных мемориалов - РИА Новости, 07.04.2025
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14:42 07.04.2025 (обновлено: 16:53 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/svr-2009808939.html
СВР узнала о планах Латвии по массовому сносу военных мемориалов
СВР узнала о планах Латвии по массовому сносу военных мемориалов - РИА Новости, 07.04.2025
СВР узнала о планах Латвии по массовому сносу военных мемориалов
Латвия в преддверии 80-летия Победы собирается уничтожить треть монументов над братскими могилами, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T14:42:00+03:00
2025-04-07T16:53:00+03:00
латвия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Латвия в преддверии 80-летия Победы собирается уничтожить треть монументов над братскими могилами, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России."По поступающей в СВР информации, латвийские власти в неудержимом стремлении омрачить празднование 9 мая сего года 80-летия Великой Победы прорабатывают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов", — говорится в релизе.Как отметили в разведке, чтобы придать акту вандализма видимость цивилизованности, предполагается действовать строго в рамках закона, то есть провести фиктивные археологические исследования, которые должны будут "во что бы то ни стало опровергнуть" существование под мемориалами массовых захоронений бойцов.Для исполнения этого замысла пригласили один из поисковых отрядов, которому предстоит надругаться над могилами и сфабриковать нужные протоколы раскопок об отсутствии следов захоронения. За это исполнителям заплатят. Начать планируется с православного Торнякалнского и воинского Братского кладбищ в Риге, уточнили в СВР.&quot;По всей видимости, пещерная русофобия латвийских властей и страх перед Россией довели их до не поддающегося здравому смыслу решения — объявить войну павшим воинам. Однако их расчет на то, что все пройдет безнаказанно, поскольку мертвые смолчат, ошибочен. Планы &quot;гробокопателей&quot; теперь известны, а нынешние власти Латвии еще раз продемонстрировали, что понятия чести, достоинства и благодарности павшим за их свободу им незнакомы&quot;, — заключили в пресс-службе.Латвия, Литва и Эстония стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.В августе 2022 года в Риге снесли Памятник освободителям, воздвигнутый в 1985 году в память о погибших в боях за столицу Латвии. Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о Победе в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008558266.html
https://ria.ru/20250404/posol-2009443786.html
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латвия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Латвия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
СВР узнала о планах Латвии по массовому сносу военных мемориалов

СВР: Латвия планирует массовое уничтожение мемориалов под видом исследований

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСнос памятника Освободителям Риги
Снос памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Снос памятника Освободителям Риги. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Латвия в преддверии 80-летия Победы собирается уничтожить треть монументов над братскими могилами, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"По поступающей в СВР информации, латвийские власти в неудержимом стремлении омрачить празднование 9 мая сего года 80-летия Великой Победы прорабатывают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов", — говорится в релизе.
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Как отметили в разведке, чтобы придать акту вандализма видимость цивилизованности, предполагается действовать строго в рамках закона, то есть провести фиктивные археологические исследования, которые должны будут "во что бы то ни стало опровергнуть" существование под мемориалами массовых захоронений бойцов.
Для исполнения этого замысла пригласили один из поисковых отрядов, которому предстоит надругаться над могилами и сфабриковать нужные протоколы раскопок об отсутствии следов захоронения. За это исполнителям заплатят. Начать планируется с православного Торнякалнского и воинского Братского кладбищ в Риге, уточнили в СВР.
«

"По всей видимости, пещерная русофобия латвийских властей и страх перед Россией довели их до не поддающегося здравому смыслу решения — объявить войну павшим воинам. Однако их расчет на то, что все пройдет безнаказанно, поскольку мертвые смолчат, ошибочен. Планы "гробокопателей" теперь известны, а нынешние власти Латвии еще раз продемонстрировали, что понятия чести, достоинства и благодарности павшим за их свободу им незнакомы", — заключили в пресс-службе.

Латвия, Литва и Эстония стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала российской спецоперации на Украине.
В августе 2022 года в Риге снесли Памятник освободителям, воздвигнутый в 1985 году в память о погибших в боях за столицу Латвии. Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о Победе в Великой Отечественной войне.
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