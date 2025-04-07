https://ria.ru/20250407/svo-2009789645.html

Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение

Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 07.04.2025

Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение

Группировка войск "Юг" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 300 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:06:00+03:00

2025-04-07T13:06:00+03:00

2025-04-07T13:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

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северск

безопасность

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Группировка войск "Юг" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 300 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям семи механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Часов Яр, Константиновка, Артем, Калиново и Тарасовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 22 автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, северск, безопасность