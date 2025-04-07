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Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 07.04.2025
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение
Группировка войск "Юг" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 300 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:06:00+03:00
2025-04-07T13:06:00+03:00
2025-04-07T13:20:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Группировка войск "Юг" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 300 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям семи механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Часов Яр, Константиновка, Артем, Калиново и Тарасовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 22 автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств", - добавили в МО РФ.
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, северск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Северск, Безопасность
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение
ВСУ потеряли до 300 военных в зоне действий "Юга"