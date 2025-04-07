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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 07.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, боевую бронемашину, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:05:00+03:00
2025-04-07T13:05:00+03:00
2025-04-07T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 военных Украины, боевую бронемашину, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Садовое и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, украина, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Украина, Херсонская область , Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра"