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Бойцы "Центра" заняли более выгодные позиции - РИА Новости, 07.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:04 07.04.2025 (обновлено: 13:15 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/svo-2009788760.html
Бойцы "Центра" заняли более выгодные позиции
Бойцы "Центра" заняли более выгодные позиции - РИА Новости, 07.04.2025
Бойцы "Центра" заняли более выгодные позиции
Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение живой силе и технике украинских бригад в районах десяти... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:04:00+03:00
2025-04-07T13:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
димитров
безопасность
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение живой силе и технике украинских бригад в районах десяти населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ,"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух пехотных, воздушно-десантной, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Елизаветовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Котлино, Удачное, Ленина, Новосергеевка, Котляровка и Богдановка в Донецкой Народной Республике."Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль MaxxPro производства США. Уничтожены семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, димитров, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Димитров, Безопасность
Бойцы "Центра" заняли более выгодные позиции

ВСУ потеряли до 440 военных в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение живой силе и технике украинских бригад в районах десяти населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ,
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух пехотных, воздушно-десантной, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Елизаветовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Котлино, Удачное, Ленина, Новосергеевка, Котляровка и Богдановка в Донецкой Народной Республике.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль MaxxPro производства США. Уничтожены семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияДимитровБезопасность
 
 
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