https://ria.ru/20250407/svo-2009788760.html

Бойцы "Центра" заняли более выгодные позиции

Бойцы "Центра" заняли более выгодные позиции - РИА Новости, 07.04.2025

Бойцы "Центра" заняли более выгодные позиции

Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение живой силе и технике украинских бригад в районах десяти... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:04:00+03:00

2025-04-07T13:04:00+03:00

2025-04-07T13:15:00+03:00

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение живой силе и технике украинских бригад в районах десяти населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ,"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух пехотных, воздушно-десантной, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Елизаветовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Котлино, Удачное, Ленина, Новосергеевка, Котляровка и Богдановка в Донецкой Народной Республике."Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль MaxxPro производства США. Уничтожены семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

димитров

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, димитров, безопасность