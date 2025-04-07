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Российские войска освободили Катериновку в ДНР - РИА Новости, 07.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:03 07.04.2025 (обновлено: 13:58 07.04.2025)
https://ria.ru/20250407/svo-2009788582.html
Российские войска освободили Катериновку в ДНР
Российские войска освободили Катериновку в ДНР - РИА Новости, 07.04.2025
Российские войска освободили Катериновку в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Катериновка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:03:00+03:00
2025-04-07T13:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
харьковская область
безопасность
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Катериновка в ДНР, сообщило Минобороны.&quot;В результате решительных действий подразделений группировки войск &quot;Запад&quot; освобожден населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики&quot;, — отмечается в сводке.При этом бойцы "Запада" нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Кондрашовки, Купянска, Шийковки, Нового и Кировска.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Уничтожен также склад боеприпасов.
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Безопасность
Российские войска освободили Катериновку в ДНР

Минобороны: российские войска взяли под контроль Катериновку в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий штурмового подразделения в зоне СВО
Военнослужащий штурмового подразделения в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий штурмового подразделения в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Катериновка в ДНР, сообщило Минобороны.
«

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики", — отмечается в сводке.

© ИнфографикаГруппировка войск "Запад" освободила село Катериновка в ДНР
Группировка войск Запад освободила село Катериновка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Запад" освободила село Катериновка в ДНР
При этом бойцы "Запада" нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Кондрашовки, Купянска, Шийковки, Нового и Кировска.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
  • около 215 солдат убитыми и ранеными;
  • три артиллерийских орудия;
  • станция радиоэлектронной борьбы.
Уничтожен также склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьБезопасность
 
 
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