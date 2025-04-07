https://ria.ru/20250407/svo-2009788582.html

Российские войска освободили Катериновку в ДНР

Российские войска освободили Катериновку в ДНР - РИА Новости, 07.04.2025

Российские войска освободили Катериновку в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Катериновка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T13:03:00+03:00

2025-04-07T13:03:00+03:00

2025-04-07T13:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Катериновка в ДНР, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики", — отмечается в сводке.При этом бойцы "Запада" нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Кондрашовки, Купянска, Шийковки, Нового и Кировска.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Уничтожен также склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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2025

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, харьковская область, безопасность