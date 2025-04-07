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Российские войска освободили Катериновку в ДНР
Российские войска освободили Катериновку в ДНР - РИА Новости, 07.04.2025
Российские войска освободили Катериновку в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Катериновка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T13:03:00+03:00
2025-04-07T13:03:00+03:00
2025-04-07T13:58:00+03:00
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Катериновка в ДНР, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики", — отмечается в сводке.При этом бойцы "Запада" нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Кондрашовки, Купянска, Шийковки, Нового и Кировска.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:Уничтожен также склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Российские войска освободили Катериновку в ДНР
Минобороны: российские войска взяли под контроль Катериновку в ДНР